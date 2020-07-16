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Веломарафон собрал поклонников здорового образа жизни в Витебском районе
16.07.2020 20:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВитебск в предвкушении "Славянского базара". Готовится и ждет его. Вот и велосипедисты решили приблизить праздник и организовали в поселке Должа недалеко от областного центра VelоFest. Участников первого любительского веломарафона не испугал даже июльский дождь. Около 80 участников от 14 и старше. Три дистанции: для сильных и наиболее подготовленных - марафон 90 км, полумарафон - 45 км и фитмарафон для начинающих - 25 км.
Алексей Кулинич, главный судья соревнований: "Дистанции расположены в живописных местах: проходят по лесам, болотам, деревням, грунтовым дорогам, по берегам озер Лосвидо и Сосно".
Марафон кросс-кантри - велогонка по пересеченной местности для уверенных в своих силах. Лесные дороги и тропы, перепады высот, участки проезда по шоссе. Хотя организаторы обещали проложить маршрут безопасно, логично и красиво, погода внесла свои коррективы. Но спортсмены на старте настроены оптимистично.
Пока велосипедисты мужественно преодолевали марафонские дистанции, не скучали и болельщики. На берегу озера множество спортивных и развлекательных локаций: стрельба из лука и пневматической винтовки, дартс, тяжелая атлетика, мастер-классы на фитнес-батутах, шахматы-шашки и велотриал. Игры и концерт. Вот и победители на финише. Абсолютный чемпион дистанции фитмарафон - Дмитрий Печорин - с велосипедом с детства.
Самая юная участница соревнований - Лилиана Моргунова - преодолевала дистанцию вместе с папой. Девочка - победительница в юниорской группе.
Чемпионов несколько, хотя это, пожалуй, тот случай, когда главное не победа, а участие. Спортивные выходные на свежем воздухе подарили массу ярких эмоций взрослым и детям. Организаторы обещают, что VelоFest будет расти и наверняка станет доброй традицией и брендом предфестивального Витебска.
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Витебск в предвкушении "Славянского базара". Готовится и ждет его. Вот и велосипедисты решили приблизить праздник и организовали в поселке Должа недалеко от...
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