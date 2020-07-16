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Шерсть питомца повсюду. Как быстро привести мебель в порядок?

16.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь сидел домашний питомец. Улики в виде шерсти повсюду!

Как же быстро привести мебель в порядок? Лайфхаков много, но что из них действительно работает?

Сегодня протестируем скалку с двусторонним скотчем, пемзу, капроновые носки и резиновые перчатки

Тестирование 

Пемза против шерсти. Схватка начинается! Пемза прилипает к мебельной ткани, словно намагниченная. Не самый удобный вариант чистки. Но главное, удалит ли банная принадлежность шерстинки... 

А здесь потребуется подготовка. Модернизируем скалку при помощи двустороннего скотча. Должен получиться самодельный липкий валик размера XXL. Готово! Приступаем к удалению шерсти! Движение то же, что и при раскатывании теста.

Резиновые перчатки для хозяйственных нужд, оказывается, используют и для борьбы с последствиями линьки. Вот и я пытаюсь собрать неуловимые шерстинки легким движением руки.

Старые капроновые носочки еще способны принести пользу. Используем их в качестве перчаток для сбора шерсти. Наэлектризованный материал притягивает загрязнение такого рода. Слышен даже слабый треск статического электричества. 

Итоги и оценки

1. Пемза не справилась. Мало того, что этим средством можно повредить нежную ткань. Так еще и вся шерсть на месте!

2. Скалка и двусторонний скотч приятно удивили! Просто и быстро, а главное – идеально чисто. Этот лайфхак непринужденно очистит большую площадь загрязнения. 

3. Резиновые перчатки помогли скатать комок шерсти. И мебель стала чище. Но до идеала еще очень далеко. Полно мелких ворсинок. 

4. А вот капрон, бывший в употреблении, - это нечто! Он действительно притягивает к себе шерсть. Буквально за минуту носочки добились первозданно чистой поверхности. Браво!

 
 
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Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь сидел домашний питомец. Улики в виде шерсти повсюду! Как же быстро привести мебель в порядок? Лайфхаков...
 
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