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Тестирование

Итоги и оценки

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шерсть питомца повсюду. Как быстро привести мебель в порядок? Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь сидел домашний питомец. Улики в виде шерсти повсюду! Как же быстро привести мебель в порядок? Лайфхаков...

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь сидел домашний питомец. Улики в виде шерсти повсюду!Как же быстро привести мебель в порядок? Лайфхаков много, но что из них действительно работает?Сегодня протестируемПемза против шерсти. Схватка начинается! Пемза прилипает к мебельной ткани, словно намагниченная. Не самый удобный вариант чистки. Но главное, удалит ли банная принадлежность шерстинки...А здесь потребуется подготовка. Модернизируем скалку при помощи двустороннего скотча. Должен получиться самодельный липкий валик размера XXL. Готово! Приступаем к удалению шерсти! Движение то же, что и при раскатывании теста.Резиновые перчатки для хозяйственных нужд, оказывается, используют и для борьбы с последствиями линьки. Вот и я пытаюсь собрать неуловимые шерстинки легким движением руки.Старые капроновые носочки еще способны принести пользу. Используем их в качестве перчаток для сбора шерсти. Наэлектризованный материал притягивает загрязнение такого рода. Слышен даже слабый треск статического электричества.1. Пемза не справилась. Мало того, что этим средством можно повредить нежную ткань. Так еще и вся шерсть на месте!2. Скалка и двусторонний скотч приятно удивили! Просто и быстро, а главное – идеально чисто. Этот лайфхак непринужденно очистит большую площадь загрязнения.3. Резиновые перчатки помогли скатать комок шерсти. И мебель стала чище. Но до идеала еще очень далеко. Полно мелких ворсинок.4. А вот капрон, бывший в употреблении, - это нечто! Он действительно притягивает к себе шерсть. Буквально за минуту носочки добились первозданно чистой поверхности. Браво!