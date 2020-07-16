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СК возбудил еще два уголовных дела по событиям в Минске 14 июля. Задержаны четыре человека
16.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По событиям 14 июля возбуждено два уголовных дела. Задержаны четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
— В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения, — заявили в Следственном комитете.
Ведомство сообщает, что по данным фактам Управлением СК по Минску возбуждены уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК. Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.
Утверждается также, что следователи установили причастность задержанных к организации и активному участию в произошедших 14 июля в Минске «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». По уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 УК, задержанные минчане признаны подозреваемыми.
— В настоящий момент продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Полученные медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших милиционеров, а также видеозаписи, размещенные на различных интернет-ресурсах, изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда экспертных исследований. Вышеуказанные уголовные дела соединены в одном производстве, — сообщает СК.
Что произошло в Минске 14 июля
Напомним, вечером 14 июля на улицы Минска вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.
Люди стали выстраиваться в «цепи солидарности», но после того как проспект Независимости перекрыли в двух местах, основная их масса скопилась на участке между площадью Победы и цирком. ОМОН стал задерживать молодежь и не только, люди пытались освободить задержанных, периодически
Как
По данным правозащитников, в Минске 14 июля задержали более 280 человек. Часть из них отпустили либо с протоколами, либо без. Часть оставили в СИЗО до суда. Протоколы составляли по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) и 23.4 (неподчинение сотрудникам милиции).
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Ведомство сообщает, что по данным фактам Управлением СК по Минску возбуждены уголовные дела по ст. 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и ст. 364...
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