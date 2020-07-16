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КГК арестовал вклады жены замминистра финансов РФ
16.07.2020 12:04 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Комитет госконтроля Беларуси сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ.
В Белгазпромбанке, по данным КГК, был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. «Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича», - сказал в эфире «Беларусь-1» замначальника управления департамента финрасследований ведомства Дмитрий Дягилев.
По словам Дягилева, «всего за период существования банка было заключено три договора займа с физическими лицами - нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро»,
После назначения министром Круглов перестал сотрудничать с «Белгазпромбанком», однако там размещены средства его супруги на общую сумму 3 млн евро, сообщается в сюжете. «В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», - сказал представитель ДФР КГК.
Кроме того, Генпрокуратура Беларуси обратилась к коллегам в Российской Федерации для оказания правовой помощи.
Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО «Газпром» и одновременно являлся председателем совета директоров ОАО «Белгазпромбанк».
Напомним, что 12 июня Александр Лукашенко заявил, что в отношении экс-главы Белгазпромбанка и претендента в президенты Виктора Бабарико ведутся следственные действия. В этот же день, 12 июня, в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли
15 июня Национальный банк Беларуси
Генпрокурор Беларуси Александр Конюк
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Комитет госконтроля Беларуси сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных...
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