КГК арестовал вклады жены замминистра финансов РФ

Комитет госконтроля Беларуси сообщил об аресте счета жены замминистра финансов РФ Андрея Круглова в "Белгазпромбанке" и запросил правовую помощь у компетентных органов РФ.

В Белгазпромбанке, по данным КГК, был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. «Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека - гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича», - сказал в эфире «Беларусь-1» замначальника управления департамента финрасследований ведомства Дмитрий Дягилев.

По словам Дягилева, «всего за период существования банка было заключено три договора займа с физическими лицами - нерезидентами Республики Беларусь: два с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро», сообщает «Интерфакс-Запад».

После назначения министром Круглов перестал сотрудничать с «Белгазпромбанком», однако там размещены средства его супруги на общую сумму 3 млн евро, сообщается в сюжете. «В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», - сказал представитель ДФР КГК.

Кроме того, Генпрокуратура Беларуси обратилась к коллегам в Российской Федерации для оказания правовой помощи.

Круглов в 2015-2019 годах занимал пост заместителя председателя правления ПАО «Газпром» и одновременно являлся председателем совета директоров ОАО «Белгазпромбанк».

Напомним, что 12 июня Александр Лукашенко заявил, что в отношении экс-главы Белгазпромбанка и претендента в президенты Виктора Бабарико ведутся следственные действия. В этот же день, 12 июня, в Белгазпромбанке, которым Бабарико руководил 20 лет, прошли обыски . По делу задержаны 15 топ-менеджеров, которых обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов. Руководитель Комитета госконтроля Иван Тертель повторил слова Лукашенко о том, что на базе Белгазпромбанка была создана организованная преступная группа, а его экс-руководитель был «причастен к противоправной деятельности».Виктор Бабарико заявил , что действия белорусских властей по отношению к Белгазпромбанку являются не просто мерами устрашения, а рейдерским захватом.

сообщил о введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова. Виктор Бабарико был задержан 18 июня. 15 июня Национальный банк Беларусио введении временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». Временно руководить банком будет Надежда Ермакова. Виктор Бабарико был задержан 18 июня.