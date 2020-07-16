Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Армейские игры: белорусские авиаторы приступили к тренировкам Боевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти...

Боевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти маневры станут подготовкой к конкурсу "Авиадартс", который пройдет в рамках. В тренировках участвуют экипажи на вертолетах Ми-8МТВ-5 и Ми-24.VI Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Конкурсы АрМИ-2020 будут организованы на территории 11 стран, в том числе и Беларуси.