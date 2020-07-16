ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Армейские игры: белорусские авиаторы приступили к тренировкам

16.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Боевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти маневры станут подготовкой к конкурсу "Авиадартс", который пройдет в рамках Армейских международных игр. В тренировках участвуют экипажи на вертолетах Ми-8МТВ-5 и Ми-24. 
VI Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Конкурсы АрМИ-2020 будут организованы на территории 11 стран, в том числе и Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти...
 
Новости дня
Новости общества
 
КГК арестовал вклады жены замминистра финансов РФ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика