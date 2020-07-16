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Армейские игры: белорусские авиаторы приступили к тренировкам
16.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБоевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти маневры станут подготовкой к конкурсу "Авиадартс", который пройдет в рамках
VI Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября. Конкурсы АрМИ-2020 будут организованы на территории 11 стран, в том числе и Беларуси.
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Боевые построения, заход на позиции, спасение раненого и новые элементы. Летчики 50-й смешанной авиабазы приступили к тренировкам в небе над Брестской областью. Эти...
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