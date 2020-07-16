Вынесли приговор мужчине, который распылил газовый баллончик в кафе в ответ на замечание

Источник материала: Tut.by

В среду, 15 июля, был вынесен приговор в отношении мужчины, распылившего содержимое газового баллончика в лицо посетителю кафе, который сделал ему замечание. Об этом сообщает пресс-служба Минского городского суда.



Фото с сайта сpv.ru

Происшествие случилось 15 декабря прошлого года в одном из кафе в Ждановичах. Там со своей знакомой находился 39-летний грузчик. Мужчина был пьян и агрессивен, шумно себя вел и нецензурно выражался. В ответ на замечание одного из посетителей он достал газовый баллончик и распылил его содержимое тому в лицо. Нападавшего сразу удалось задержать.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве и назначил в виде наказания 3 года «домашней химии», однако срок был сокращен на один год благодаря амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также согласно судебному решению мужчина должен пройти принудительное лечение от алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.