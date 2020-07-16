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Международный пресс-центр открылся на "Славянском базаре"
16.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК миру и взаимопониманию через искусство. Сегодня
Самые яркие моменты праздника покажет и БелтелерадиокомпанияЗдесь уже заработал международный пресс-центр. О событиях XXIX фестиваля искусств в теле-, радиоэфире, на страницах журналов и газет расскажут более трехсот журналистов. Самые яркие моменты праздника покажет и Белтелерадиокомпания. В Витебск продолжают прибывать гости и участники.
Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие форумаПозывные фестиваля будут звучать четыре дня. И каждый будет по максимуму насыщен всевозможными проектами.
Юрий Бондарь, Министр культуры Беларуси: "В Витебске представлены 23 страны, в том числе такие, как Канада, Куба. Впервые в нашем фестивале принимают участие творческие деятели из Турции. “Славянский базар” - это не только мероприятия в амфитеатре. Основная масса наших мероприятий проходит в формате open air. Весь Витебск превращается в фестивальную площадку".
В Витебске стартует фестиваль уличного искусстваВ эти минуты в Витебске стартует фестиваль уличного искусства. В программе мастер-классы, перформансы, театральные постановки. Также сегодня у Летнего амфитеатра состоится поднятие флага фестиваля, а на площади лауреатов зажжется именная звезда. Совсем скоро узнаем чья.
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К миру и взаимопониманию через искусство. Сегодня состоится открытие XXIX "Славянского базара в Витебске" - самого крупного open air проекта Европы этого лета. ...
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