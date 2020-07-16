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Международный пресс-центр открылся на "Славянском базаре"

16.07.2020 12:51 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К миру и взаимопониманию  через искусство. Сегодня  состоится  открытие XXIX  "Славянского базара в Витебске" - самого крупного open air проекта Европы этого лета.

Самые яркие моменты праздника покажет и Белтелерадиокомпания 

Здесь уже заработал международный пресс-центр. О событиях XXIX фестиваля искусств в теле-, радиоэфире, на страницах журналов и газет расскажут более трехсот журналистов. Самые яркие моменты праздника покажет и Белтелерадиокомпания. В Витебск продолжают прибывать гости и участники.

Сегодня вечером в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие форума

Позывные фестиваля будут звучать четыре дня. И каждый будет по максимуму насыщен всевозможными проектами. 

Юрий Бондарь, Министр культуры Беларуси: "В Витебске представлены 23 страны, в том числе такие, как Канада, Куба. Впервые в нашем фестивале принимают участие творческие деятели из Турции. “Славянский базар” -  это не только мероприятия в амфитеатре. Основная масса наших мероприятий проходит в формате open air. Весь Витебск превращается в фестивальную площадку". 

В Витебске стартует фестиваль уличного искусства 

В эти минуты в Витебске стартует фестиваль уличного искусства. В программе мастер-классы, перформансы, театральные постановки. Также сегодня у Летнего амфитеатра состоится поднятие флага фестиваля, а на площади лауреатов зажжется именная звезда. Совсем скоро узнаем чья.

 
Теги: Витебск
 
 
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К миру и взаимопониманию  через искусство. Сегодня  состоится  открытие XXIX  "Славянского базара в Витебске" - самого крупного open air проекта Европы этого лета. ...
 
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