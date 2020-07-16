ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобразования рассказало, куда можно поступать без экзаменов после армии

16.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Уже в эту вступительную кампанию олимпиадники, медалисты, выпускники-отличники ПТУ и ссузов, а также молодые люди, которые прошли срочную военную службу, смогут без экзаменов и ЦТ поступить в вузы на ряд специальностей. Среди специальностей — те, что востребованы экономикой, сообщает Национальный правовой интернет-портал pravo.by.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Льготы для солдат-срочников

Поступать без экзаменов и ЦТ нынешним летом могут только те молодые люди, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве в 2020-м или 2019-м. Через год это будут соответственно 2020-й и 2021-й. Выбор специальностей у недавних солдат чуть больше, чем у остальных. Ждут их не только в университетах, но и в средних специальных учебных заведениях. В первом случае им готовы предложить места на 28 специальностях, во втором — на 25.

В вузах это, например, «Обслуживающий труд и предпринимательство», «Профессиональное обучение (по направлениям)», «Химическая технология переработки древесины», «Плодоовощеводство». В ссузах — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)», «Строительство дорог и транспортных объектов».

При этом зачислять молодых людей на данные специальности будут только при определенных условиях. Во-первых, у тех, кто соберется в ссузы, по предметам вступительных испытаний в документе об образовании должны быть отметки не ниже шести. Во-вторых, им нужно будет предоставить рекомендации из воинских частей.

Что касается вузов, то отслужившие в армии могут без ЦТ и экзаменов поступить в университеты на некоторые специальности лишь на заочку. Они могут претендовать на свободные места, которые остались после зачисления абитуриентов-заочников. При этом по предметам вступительных испытаний в документе об образовании у таких абитуриентов должны быть отметки не ниже шести. Им также понадобится рекомендация из воинской части.

Льготы для отличников и медалистов


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В постановлении Министерства образования № 163 сказано: поступать в университеты без экзаменов и ЦТ на востребованные экономикой специальности могут также медалисты, олимпиадники и те, кто закончил на отлично ПТУ и ссуз. В вузах их ждут на тех же 28 специальностях, куда могут пройти солдаты-срочники.

Если подробнее, то на льготных условиях зачисляют:

  • победителей (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад, перечень которых утвержден Министерством образования;
  • победителей республиканской олимпиады по учебным предметам, где данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;
  • победителей с дипломами I, II, III степени третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады;
  • выпускников, которые закончили школу с золотой или серебряной медалью;
  • выпускников ПТУ с получением общего среднего образования с отличием;
  • молодых людей, которые закончили ссузы с отличием.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в эту вступительную кампанию олимпиадники, медалисты, выпускники-отличники ПТУ и ссузов, а также молодые люди, которые прошли срочную военную службу, смогут...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси продолжаются выездные приемные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика