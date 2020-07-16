Минобразования рассказало, куда можно поступать без экзаменов после армии

Источник материала: Tut.by

Уже в эту вступительную кампанию олимпиадники, медалисты, выпускники-отличники ПТУ и ссузов, а также молодые люди, которые прошли срочную военную службу, смогут без экзаменов и ЦТ поступить в вузы на ряд специальностей. Среди специальностей — те, что востребованы экономикой , сообщает Национальный правовой интернет-портал pravo.by.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Льготы для солдат-срочников

Поступать без экзаменов и ЦТ нынешним летом могут только те молодые люди, которые прошли срочную военную службу или службу в резерве в 2020-м или 2019-м. Через год это будут соответственно 2020-й и 2021-й. Выбор специальностей у недавних солдат чуть больше, чем у остальных. Ждут их не только в университетах, но и в средних специальных учебных заведениях. В первом случае им готовы предложить места на 28 специальностях, во втором — на 25.

В вузах это, например, «Обслуживающий труд и предпринимательство», «Профессиональное обучение (по направлениям)», «Химическая технология переработки древесины», «Плодоовощеводство». В ссузах — «Монтаж и эксплуатация электрооборудования (по направлениям)», «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)», «Строительство дорог и транспортных объектов».

При этом зачислять молодых людей на данные специальности будут только при определенных условиях. Во-первых, у тех, кто соберется в ссузы, по предметам вступительных испытаний в документе об образовании должны быть отметки не ниже шести. Во-вторых, им нужно будет предоставить рекомендации из воинских частей.

Что касается вузов, то отслужившие в армии могут без ЦТ и экзаменов поступить в университеты на некоторые специальности лишь на заочку. Они могут претендовать на свободные места, которые остались после зачисления абитуриентов-заочников. При этом по предметам вступительных испытаний в документе об образовании у таких абитуриентов должны быть отметки не ниже шести. Им также понадобится рекомендация из воинской части.

Льготы для отличников и медалистов



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В постановлении Министерства образования № 163 сказано: поступать в университеты без экзаменов и ЦТ на востребованные экономикой специальности могут также медалисты, олимпиадники и те, кто закончил на отлично ПТУ и ссуз. В вузах их ждут на тех же 28 специальностях, куда могут пройти солдаты-срочники.

Если подробнее, то на льготных условиях зачисляют:

победителей (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад, перечень которых утвержден Министерством образования;

победителей республиканской олимпиады по учебным предметам, где данный предмет определен вторым предметом профильного испытания;

победителей с дипломами I, II, III степени третьего (областного, Минского городского) этапа республиканской олимпиады;

выпускников, которые закончили школу с золотой или серебряной медалью;

выпускников ПТУ с получением общего среднего образования с отличием;

молодых людей, которые закончили ссузы с отличием.