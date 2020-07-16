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Подробности расследования уголовного дела о нарушении общественного порядка

16.07.2020 14:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В ходе изучения видеоматериалов следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения.

Управление СК по Минску возбудило уголовные дела за сопротивление и насилие в отношении милиции

"Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений", - проинформировали в СК.

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Теги: Минск
 
 
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В ходе изучения видеоматериалов следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в...
 
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