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Проектировщики показали, как будет выглядеть школа на Хуторе, о которой уже 10 лет мечтают местные
16.07.2020 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле успокоили жителей Хутора, которые волнуются по поводу будущего строительства школы в микрорайоне. Через местные госсми жителям сообщили, что повода для беспокойства нет и показали, как будет выглядеть учреждение образования.
Напомним, на днях дети Хутора
Сегодня проектировщики пригласили местные государственные издания и показали, как будет выглядеть объект.
Как
Предпроектная документация пока находится в стадии разработки, в октябре проект будет направлен на госэкпертизу. Для его реализации строителям понадобится 15 месяцев.
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Сегодня проектировщики пригласили местные государственные издания и показали, как будет выглядеть объект.
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