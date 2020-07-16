Проектировщики показали, как будет выглядеть школа на Хуторе, о которой уже 10 лет мечтают местные

Источник материала: Tut.by

В Гомеле успокоили жителей Хутора, которые волнуются по поводу будущего строительства школы в микрорайоне. Через местные госсми жителям сообщили, что повода для беспокойства нет и показали, как будет выглядеть учреждение образования.





Напомним, на днях дети Хутора записали видеообращение к президенту, в котором спросили, когда же в округе построят школу, которую им обещали еще 10 лет назад. На всю округу здесь много лет работает лишь одно учреждение образования. В 2019 году жители микрорайона стали активнее делиться своей проблемой с журналистами и общественностью и даже создали петицию , после этого местные власти дали обещание приступить к строительству школы в 2021 году.

Сегодня проектировщики пригласили местные государственные издания и показали, как будет выглядеть объект.









Как рассказали в ОАО «Гипроживмаш» городскому журналу «Белка», школу на 845 мест построят по нетиповому проекту. Под строительство выделено три гектара земли. По плану, на этом участке построят здание переменной этажности из четырех блокированных корпусов с общим внутренним двориком. Каждый из корпусов будет иметь свое функциональное назначение. В двух будет проходить учебно-образовательный процесс для начальных и старших классов, в блоках поменьше разместятся спортивный центр с двумя бассейнами, пищеблок, администрация.





Предпроектная документация пока находится в стадии разработки, в октябре проект будет направлен на госэкпертизу. Для его реализации строителям понадобится 15 месяцев.