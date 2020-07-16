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Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел в столице
16.07.2020 16:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБезопасное маневрирование на скорость! Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел сегодня в столице. Свои навыки они продемонстрировали на базе троллейбусного парка № 5. Сначала водители сдали своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения. А затем продемонстрировали навыки на практике. Оценивалась правильность прохождения заданий, умение маневрировать на габаритном транспорте и, конечно, скорость выполнения. Завтра такие же соревнования пройдут среди водителей троллейбусов.
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Безопасное маневрирование на скорость! Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел сегодня в столице. Свои навыки они...
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