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Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел в столице

16.07.2020 16:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасное маневрирование на скорость! Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел сегодня в столице. Свои навыки они продемонстрировали на базе троллейбусного парка № 5. Сначала водители сдали своеобразный экзамен на знание правил дорожного движения. А затем продемонстрировали навыки на практике. Оценивалась правильность прохождения заданий, умение маневрировать на габаритном транспорте и, конечно, скорость выполнения. Завтра такие же соревнования пройдут среди водителей троллейбусов.

 
 
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Безопасное маневрирование на скорость! Ежегодный конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов прошел сегодня в столице. Свои навыки они...
 
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