В списке белорусских политзаключенных 25 человек. Кто все эти люди

Источник материала: Tut.by

В Беларуси почти три десятка человек на сегодняшний день признаны правозащитниками политическими заключенными. Причем если еще в феврале их было трое, то с началом президентской избирательной компании этот список стал неуклонно расти. Правозащитники говорят, что нынешняя ситуация сопоставима с наиболее тяжелым кризисом с правами человека, который произошел в стране в 2010—2011 годах после разгона несогласных с итогами президентских выборов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нынешних политзаключенных условно можно разделить на две группы. Одни так или иначе связаны с Виктором Бабарико и проходят по так называемому делу Белгазпромбанка. Правоохранители вменяют им «экономические статьи». Вторые — с блогером Тихановским и инициативной группой его жены. Этих людей держат за решеткой в основном по «хулиганской статье»: организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. Как отмечают правозащитники, эта статья имеет «славную» историю применения по политическим делам. В 2005 году по ней судили Павла Северинца и Николая Статкевича за организацию в октябре 2004 года уличных акций несогласия с результатами референдума по изменению Конституции. А в 2011-м по этой же статье судили участников «Плошчы-2010».

По каким статьям обвиняют политзаключенных

ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным). По ч.1 статьи предусмотрены санкции — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. По ч.2 — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

(Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным). По статьи предусмотрены санкции — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. По — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет. ч.2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) — наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

(Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере) — наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

(Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения или лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения. ч.1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

(Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти) — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности) — наказываются арестом, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет.

(Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел или его близких в целях воспрепятствования его законной деятельности) — наказываются арестом, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет. ст. 369 (Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет.

(Публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет. ст. 391 (Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия) — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

(Оскорбление судьи или народного заседателя в связи с осуществлением ими правосудия) — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет. ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Белорусские политзаключенные — кто они?

Фамилии в списке мы расположили в обратном хронологическом порядке: по времени признания людей политзаключенными. Соответственно, первыми идут те, кто стал политзэком совсем недавно. До недавнего времени в списке политзаключенных также значились Василий Бобровский и Владимир Наумик. Их задержали в Гродно 29 мая и предъявили обвинение по ч.1 ст. 342 УК. 9 июля Бобровского и Наумика освободили под подписку о невыезде.

Кого признают политическим заключенным

В конце октября 2013 года на ІІІ Белорусском правозащитном форуме в Вильнюсе было презентовано «Руководство по определению понятия „политический заключенный“» . В его создании участвовали правозащитники из Азербайджана, Беларуси, Грузии, Литвы, Польши, России и Украины. Сообщалось, что авторы использовали опыт Совета Европы, Amnesty International и национальных правозащитных организаций разных стран.

Вот как в руководстве прописано понятие «политический заключенный» и кто не может быть отнесен к данной категории узников.

1. Политический заключенный — лицо, лишенное свободы, если имеет место хотя бы один из следующих факторов:

лишение свободы было применено исключительно из-за его политических, религиозных или иных убеждений, а также в связи с ненасильственным осуществлением свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и информации, свободы мирных собраний и ассоциаций, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

лишение свободы было применено исключительно из-за ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод;

лишение свободы было применено исключительно по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, национального, этнического, социального или родового происхождения, рождения, гражданства, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, имущественного положения или иным признакам либо исходя из наличия устойчивой связи с сообществами, объединенными такими признаками.

Для данной категории политических заключенных правозащитники требуют немедленного и безусловного освобождения и полной реабилитации с возмещением нанесенного вреда.

2. Политическим заключенным также является лицо, лишенное свободы, если при наличии политических мотивов его преследования имеет место хотя бы один из следующих факторов:

лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

лишение свободы было основано на фальсификации доказательств вменяемого правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении иным лицом;

продолжительность или условия лишения свободы явно непропорциональны (неадекватны) правонарушению, в котором лицо подозревается, обвиняется либо было признано виновным;

лицо лишено свободы избирательно по сравнению с другими лицами.

Для данной группы политических заключенных правозащитники требуют незамедлительного пересмотра принятых в их отношении мер и судебных решений при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство и устранении всех перечисленных выше факторов.

3. Даже при наличии факторов, указанных выше, политическим заключенным не признается лицо, которое:

совершило насильственное правонарушение против личности, за исключением случаев необходимой обороны или крайней необходимости;

совершило преступление против личности или имущества на почве ненависти либо призывало к насильственным действиям по национальному, этническому, расовому, религиозному или другим признакам.

Политическим заключенным также не признается лицо, чьи насильственные действия направлены на упразднение прав и свобод, гарантируемых Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, или на их ограничение в большей мере, чем это предусматривается этими договорами.

Узники совести

Освободить задержанных и провести честные и справедливые выборы от белорусских властей неоднократно требовали Евросоюз и Соединенные Штаты.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наряду с политзаключенными есть понятие «узник совести». Не все политзаключенные автоматически становятся узниками совести (то есть лицом, преследуемым безо всякой вины в связи с его политическими, религиозными или иными убеждениями, а также из-за этнического происхождения, пола, расы, языка, национального или социального происхождения, родственных отношений, имущественного статуса, сексуальной ориентации и других характеристик личности).

Главное различие между политзаключенными и узниками совести в том, что первая категория может и в самом деле совершить правонарушение, но их лишили свободы на основании сфальсифицированных доказательств, применили крайне суровые условия тюремного заключения или лишили права на справедливое судебное разбирательство.

Кто становится узником совести, определяет международная правозащитная организация Amnesty International. Она признала узниками совести Сергея Тихановского и арестованных вместе с ним Евгения Резниченко, Дмитрия Фурманова, Владимира Наумика, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Сергея Калмыкова, Василия Бобровского и Артема Сакова, поскольку они, считает организация, попали за решетку исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав.

«Узниками совести» также признали Виктора и Эдуарда Бабарико, которые, по мнению Amnesty International, преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов, а также блогеров и журналистов, в частности Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича.