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Беговой маршрут проходит через Лошицкий парк





Старт Минского полумарафона 2020 - 13 сентября

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 13 сентября в столице пройдет Минский полумарафон 2020 Событие, которое ежегодно объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, в этом году ждет 42 тысячи участников. Регистрация уже...

Событие, которое ежегодно объединяет профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни, в этом году ждет 42 тысячи участников. Регистрация уже открыта, стартовали и тренировки на свежем воздухе. И надо отметить, что этим летом они проходят в новом формате.готова поделиться спортивным задором. Наклоны корпуса, круговые взмахи руками, выпады - тот минимум, который выполняет перед стартом каждый марафонец. Здесь в Лошицком парке на тренировку пришли как профессионалы, так и любители. Впереди у бегунов маршрут по достаточно рельефной местности, поэтому даже пятиминутная разминка просто необходима.И на этот раз участников Минского полумарафона ждал необычный формат воркаута - экскурсия во время забега. Исторические сведения об этих местах напоминает экскурсовод Александр Нелюбов, который также ежегодно принимает участие в Минском полумарафоне. Преодолевая километр за километром, спортсмены узнают о первом владельце усадьбы Василии Толочинском. А после и о других: Прушинских, Любанских. Кстати, графские липы с вековой историей и сегодня можно увидеть на аллее, которая ведет к усадьбе.Дистанции нынешнего Минского полумарафона неизменные: 5,5 километра, 10 и 21. Регистрация на забег уже стартовала. Готовиться к Минскому полумарафону можно и онлайн. Например, я планирую бежать дистанцию 10 километров. И занимаюсь в команде бегунов дистанционно. Тренировочную программу тренер высылает каждому - нас 10 человек. А мы отправляем скрин своих результатов на фитнес-трекерах. Быть частью огромной команды либо заниматься лично онлайн - приемлем любой формат подготовки. А встретятся все 13 сентября. И тогда, безусловно, каждый своей энергетикой и задором наполнит проспект Победителей. Старт Минского полумарафона 2020 у Дворца спорта.