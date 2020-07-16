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«Если человек ходит в школу, то справится с тестом». Мамы сходили на ЦТ и рассказали, как сдали

16.07.2020 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирина Игнатович и Анастасия Колупанович окончили школу 20 лет назад. В 2020-м они решили записаться на ЦТ. О том, что из этого вышло, рассказали TUT.BY.

Ирина: «Понимала, результаты никуда не пойдут, а руки все равно тряслись»

Ирина Игнатович репетитор по английскому языку из Орши. Из школы выпустилась в 2000-м году. Поступала в лингвистический колледж, поэтому ЦТ тогда не сдавала.


У Ирины Игнатович 76 баллов по русскому и 78 по обществоведению. Фото: личный архив героя

Колледж окончила на девятки-десятки и собралась в МГЛУ. Тут уже без ЦТ было не обойтись. К тестам готовилась целый год. Летом 2004-го писала русский, английский и обществоведение. Оценки соответственно были такими: русский — 79 или 80 баллов, английский — 96 баллов, обществоведение — 80 или 81 балл. Средний балл аттестата — 93. Ирина спокойно проходила на бюджет, но по семейным обстоятельствам выбрала бесплатную «заочку».

— До 2017-го я работала в школе, преподавала английский, а потом стала заниматься репетиторством, — рассказывает она о себе. — Идея снова записаться на ЦТ появилась из-за нововведений, которые в этом году внесли в тесты по английскому. Я хотела лично посмотреть, что и как изменилось, потом подумала: раз иду на один предмет, почему бы прицепом не сдать еще два — русский и обществоведение. Родные, которые знают, что я люблю учиться, подумали: я снова решила куда-то поступать.

На ЦТ Ирина записалась за несколько дней до конца регистрации. К тестам по русскому и обществоведению готовилась по неделе. Школьники, говорит, теперь на каникулах, занятий у нее сейчас немного, поэтому за учебники засела сама. В день на подготовку тратила часов пять. Часть информации брала в интернете, что-то из сборников для поступающих.

— О том, чтобы сдать ЦТ, я задумалась еще в прошлом году, правда на тесты тогда так и не зарегистрировалась. Зато списалась с абитуриентами, которые продавали свои сборники, — возвращается к тем событиям собеседница. — На встречу ко мне пришли 17-летние девушки, они передали мне книжки и пожелали удачи на тестировании.

Удача пригодилась, а с ней и терпение на экспресс-подготовку. С грамотностью, честно признается Ирина, проблем не было. Все эти корни гор-, гар-, «не» слитно или раздельно, двоеточие, тире — для нее были не страшны. А вот, когда дошла до словообразования, взялась за голову: «Пыталась хоть что-то вспомнить про приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный способы образования слов». Получалось с трудом.

В итоге тест по русскому Ирина написала на 76 баллов. Говорит честно: могла бы и лучше.

— Понимала: результаты эти никуда не пойдут, а руки все равно тряслись. Представляю, как переживают дети, у которых от тестов зависит поступление, — делится она впечатлениями и переходит к ошибкам. — Я, например, знаю, что труженик пишется с одной «н», плюс на тот момент я читала учебники по обществоведению, где слово часто встречалось. Но по какой-то причине на ЦТ указала «труженник». Думаю, это из-за волнения и невнимательности. Подобные ошибки были у меня еще в нескольких заданиях. Это обидно. В общем же, тест по русскому был легким: проще, чем 16 лет назад.

На английский Ирина шла только за «соткой», но когда вышла из аудитории, поняла: одну ошибку все-таки сделала.

— Думаю, у меня будет 96 баллов, — делится предположениями собеседница. — Но мне не стыдно признаться, что я учитель и я ошиблась. Я человек, а не робот, вот и накосячила.

Что же касается обществоведения, то тут у Ирины 78 баллов. К этому тесту, говорит, нужно было готовиться серьезнее всего. Для начала она скачала в интернете учебники за 9−11 классы. Читала, учила определения, запоминала, как выглядят ученые, о которых говорится в книгах.

— Тест по обществоведению сейчас гораздо легче, чем в 2004-м. Если раньше там были, например, вопросы по философии, не совсем понятные формулировки, то теперь все четко: какие есть типы темперамента, что-то из Конституции, уголовного права, — перечисляет Ирина. — Мне кажется, обществоведение — это именно тот предмет, который, если готовиться, можно сдать на высокие оценки. Кстати, когда я дома решала тесты по «обществу», всегда делала максимум три ошибки, так что на ЦТ рассчитывала на 90+.

Если сложить результаты ЦТ Ирины и средний балл аттестата, получится где-то 343. Позже, когда вузы опубликуют проходные баллы, она хочет посмотреть, куда проходит. В общем, результат неплохой.

— Многое из того, что учила в школе и вузе, я помнила, — анализирует ситуацию она. — Все-таки со знаниями по русскому и обществоведению мы сталкивается в повседневной жизни. Думаю, если бы я пошла сдавать математику, ситуация была бы похуже.

— А как ваши ученики сдали ЦТ?

— Пока ждем результатов, но за годы работы с детьми, я заметила одну интересную деталь. Часто, чтобы поддержать ребенка, мама с папой говорят: не переживай, если что — пойдешь на платное. И все, после этого школьник расслабляется. И у него пропадает всякая мотивация. Я, конечно, тоже всегда готова поддержать сыновей, но для себя решила: пока мы не получим результаты тестов, тему про платное поднимать не будем.

— А сами со своими баллами поступать не собираетесь?

— Когда готовилась к обществоведению, была идея про юрфак, но второе высшее для меня платное, а учиться за деньги только ради интереса — не вариант, — отвечает Ирина. — Я рада, что сходила на ЦТ. Подготовка к тестам заставляет мозг работать, мне нравится это состояние. К тому же у меня растут два сына, смогу им показать, как я сдавала тестирование.

Анастасия: «К моему походу на ЦТ у нас в семье отнеслись с юмором»

Анастасия Колупанович из Бреста — хозяйка кулинарной школы, а также судья международного уровня на соревнованиях по кулинарии. Школу она окончила в 2001-м. К ЦТ-2020 не готовилась. Шутит, когда в свое время поступала, тоже особых усилий не прилагала: хватило тех знаний, что давали на уроках.


У Анастасии Колупанович 62 — балла по русскому, 51 — по математике, 40 — по биологии. Фото: Instagram Анастасии Колупанович

— Я окончила наш брестский политех, по образованию экономист, — вводит в курс дела собеседница. — Параллельно получила второе высшее — педагог-психолог.

В тот год, когда Анастасия поступала, ЦТ только-только появлялось. У абитуриентов, вспоминает она, тогда было несколько возможностей показать свои знания. Первая — написать ЦТ, вторая — пройти внутренний экзамен, третья — сдать экзамен и ЦТ, выбрать лучший результат и с ним поступить. Лучшие оценки у Анастасии были именно по внутреннему экзамену. Точных отметок она теперь уже и не помнит, но на платное, говорит, вполне хватило. И тут же делает ремарку: на бюджет, чтобы не попасть под распределение, она и не собиралась.

В 2020-м на ЦТ Анастасию тоже привело желание учиться. В планах — поступать на «заочку» на инженера-технолога. Абитуриентка нашла два подходящих вуза. В один требовались русский (белорусский) язык, математика и биология, во второй тоже, только вместо биологии — химия.

— Позже в приемной комиссии мне объяснили, что «заочка» по данной специальности возможна только после техникума. В моем случае нужно учиться очно. Решила: жить пять лет в чужом городе мне не подходит, поэтому буду поступать в российский вуз, — рассказывает Анастасия и говорит, что, несмотря на данное обстоятельство, она не передумала идти на тесты. — В прошлом году ЦТ сдавала моя дочка, они с крестницей, которая также писала тестирование, уверяли, что в мое время поступить было не так сложно, как им теперь. Я решила пойти и проверить.

А тут еще и обстоятельства интересно сложились. Дочь Анастасии в прошлом году поступила в Вильнюс в ЕГУ, но затем поняла, что хочет учиться в Беларуси. В 2020-м на тестирование они регистрировались вместе с мамой. Вместе писали ЦТ по русскому и математике. На тесты обе шли спокойно.

— Русский я сдала на 62 балла, она немного хуже. В школе я участвовала в олимпиадах по этому предмету. Задания там были гораздо сложнее, чем на тесте, — рассуждает Анастасия. — С грамотностью у меня никогда не было проблем. В 2001-м на вступительных экзаменах я написала изложение на 4,5 балла из 5 возможных. Причем полбалла мне сняли за то, что я дословно пересказала текст. Возможно, подумали, что списала. Сложности на ЦТ возникли у меня со словообразованием, частями речи: то есть в тех темах, с которыми я в обычной жизни не сталкивалась.

На тестировании по математике мама набрала 51 балл, дочка — 50. Интересно, что им обеим попался одинаковый вариант. Ошибки, говорит Анастасия, она в основном сделала в косинусах, синусах, интегралах, о которых давно забыла. В других заданиях, особенно по геометрии, старалась опираться на логику. С химией и биологией, продолжает, смекалка сильно не спасла. Тут, говорит, нужны были конкретные знания.

— По биологии получилось набрать 40 баллов, — говорит Анастасия. — По химии результата пока не знаю. Когда увидела тест, поняла, что помню некоторые формулы, а также моменты, например про дрожжи, с которыми сталкиваюсь в кулинарии. Большинство же ответов писала наугад.

Кстати, на ЦТ по химии можно брать непрограммируемый калькулятор. Тот, что принесла с собой Анастасия, вызвал у комиссии сомнения. Резервный, рассказывает, ей не предлагали, поэтому «часть заданий не смогла решить, не успевала с вычислениями».

— Вообще, тесты были легкие, и если человек ходит в школу, то справится с ними без проблем, — делится мнением собеседница. — Когда сказала об этом дочке с крестницей, они согласились. Единственное, насколько я поняла, у ребят, которые учились в мое время, и у нынешних абитуриентов отличается система подготовки. Если нас часто учили работать со смекалкой и доходить до чего-то логически, то у них такого нет.

— Дочь не расстроилась, что вы написали лучше?

— Нет, к моему походу на ЦТ у нас в семье отнеслись с юмором. Дочка сказала, что я молодец. А для меня же все это было как приключение.

 
Теги: Брест
 
 
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Ирина Игнатович и Анастасия Колупанович окончили школу 20 лет назад. В 2020-м они решили записаться на ЦТ. О том, что из этого вышло, они рассказали TUT.BY.
 
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