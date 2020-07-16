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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Мозыря поделились впечатлениями от своего города Создать условия для комфортной и всесторонней жизни: трудовой, спортивной, культурной и досуговой. Причем планка должна быть не ниже, чем в крупных городах. Такова...

Создать условия для комфортной и всесторонней жизни: трудовой, спортивной, культурной и досуговой. Причем планка должна быть не ниже, чем в крупных городах. Такова поставленная Президентом задача в отношении развития малых населенных пунктов и райцентров. 2020 год - очередной рубеж, когда можно подвести итоги и наметить планы на будущее. Какими их видят сами белорусы - мы спросили об этом жителей Мозыря. К слову, город - жемчужина Полесья, один из самых древних городов Беларуси.