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Жители Мозыря поделились впечатлениями от своего города

16.07.2020 22:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Создать условия для комфортной и всесторонней жизни: трудовой, спортивной, культурной и досуговой. Причем планка должна быть не ниже, чем в крупных городах. Такова поставленная Президентом задача в отношении развития малых населенных пунктов и райцентров. 2020 год - очередной рубеж, когда можно подвести итоги и наметить планы на будущее. Какими их видят сами белорусы -  мы спросили об этом жителей Мозыря. К слову, город - жемчужина Полесья, один из самых древних городов Беларуси. 



"Из года в год, как говорят белорусы, "дабрабыт" наших людей все-таки растет. Это видно и на примере нашего города Мозыря. Казалось бы, когда-то "медвежий угол" среди лесов и болот Полесья, а сейчас -  пожалуйста. Все приезжают с удовольствием, удивляются нашему городу, его развитию, такому, какому он стал в настоящее время". 

"Весь город так ждет с нетерпением, когда же закончится реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного центра, который находится у нас на Кургане. И очень хотелось бы, раз мы имеем такую реку Припять,  очень хотелось бы, чтобы появилась набережная. Вот нам этого не хватает, но я уверена, что это все в перспективе".

"Я считаю, что у нас всего достаточно. Лично я хочу, чтоб у нас еще открылась галерея такая стеклянная, современная, картинная. Этого нам очень хочется".

"У нас есть очень много достопримечательностей, которые мы можем посетить вместе с нашими детьми. И кинотеатр у нас есть, и театр был недавно реконструирован. У нас есть парк очень чудесный, большой. У нас сохраняются памятники".

 
 
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Создать условия для комфортной и всесторонней жизни: трудовой, спортивной, культурной и досуговой. Причем планка должна быть не ниже, чем в крупных городах. Такова...
 
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