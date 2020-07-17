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Горисполком Могилева получил предупреждение за незаконную работу с прокатчиками аттракционов
17.07.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевский горисполком получил предупреждение от Министерства антимонопольного регулирования и торговли за незаконную работу с прокатчиками детского игрового оборудования. Об этом
МАРТ установил, что в течение 2017−2018 года горисполком решил самостоятельно согласовывать размещение на территории Могилева игровое детское оборудование, в том числе надувное. И сообщил об этом администрациям районов города письмом.
При этом как раз администрации районов по закону должны работать с прокатчиками. Но когда предприниматели обращались к ним, то их перенаправляли в горисполком, а не к лицам, в чьем ведении находятся присмотренные для установки игрового оборудования площадки.
При этом Могилевский горисполком под различными предлогами отказывал ООО «Мариолэндтрейдинг» в размещении на территории города его передвижных аттракционов. В этом МАРТ усмотрел признаки нарушения закона об антимонополии.
Министерство потребовало у горисполкома отозвать нарушающее закон письмо, уведомило администрации районов, что они не должны им руководствоваться. А «Мариолэндтрейдинг» сказали обращаться не в горисполком, а как положено по закону — в администрации районов за разрешением разместить игровое оборудование на какой-либо площадке.
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Администрация города нарушила антимонопольное законодательство.
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