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Лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные
17.07.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отступившее ненадолго лето возвращается. В выходные будет солнечно и без осадков,
В субботу и воскресенье ожидается не очень жаркая погода — до +25°C, ветер северо-восточный 2−4 м/сек.
Хороших выходных, друзья!
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Отступившее ненадолго лето возвращается. В предстоящие выходные будет солнечно и без осадков.
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