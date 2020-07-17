Лето продолжается! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Отступившее ненадолго лето возвращается. В выходные будет солнечно и без осадков, обещает pogoda.by.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В субботу и воскресенье ожидается не очень жаркая погода — до +25°C, ветер северо-восточный 2−4 м/сек.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .