Пинск отпраздновал 76-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков (фоторепортаж)

Источник материала: Полесская правда



76 лет назад в ходе стратегической наступательной операции «Багратион» Пинск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Этот день вошел в летопись нашего города как конец ужасам фашистской оккупации, начало возрождения жизни и восстановления от военной разрухи.

В Пинске с особым трепетом и заботой сохраняют память о тех, кто освободил наш город от немецко-фашистских захватчиков. Именами легендарных воинов названы многие улицы города, в их честь установлены памятные знаки и мемориальные доски. Память о них живет в наших добрых делах, труде на благо города и страны.

Указом Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Пинск был награжден вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Эта высокая награда – дань уважения всем тем, благодаря кому мы сегодня живем. А еще это наказ молодому поколению пинчан любить свою Родину, свой родной город, укреплять независимость и суверенитет страны.

14 июля в Пинске состоялись мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По традиции, руководство городского и районного исполнительных комитетов, представители предприятий и общественных организаций, трудовых коллективов, горожане собрались у Мемориального комплекса освободителям Пинска. Здесь состоялся торжественный митинг.

К собравшимся обратился председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец. Поздравили горожан также председатель Пинской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов Н.И. Егоров, а от молодого поколения выступила учащаяся Пинского государственного аграрного технологического колледжа Ариана Ольховская.

Участники митинга почтили память погибших в годы войны минутой молчания. К Братской могиле воинов-освободителей в знак уважения, благодарности и признательности были возложены венки и живые цветы.

Вечером 14 июля митинг состоялся и у мемориального комплекса «Партизанам Полесья». И

это неслучайно, ведь начало партизанской борьбе с фашистами было положено именно на Пинщине. Так, один из первых партизанских отрядов был сформирован в нашем городе под командованием В.З. Коржа, который впоследствии стал руководителем массового партизанского движения на Полесье.

Собравшиеся, в числе которых были председатель концерна «Беллегпром» Т.А. Лугина, руководители городской и районной администраций, молодежь, почтили память народных мстителей, которые внесли свой значимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

От имени совета пинских партизан выступил участник партизанского движения Арсений Павлович Марцинкевич. Он напомнил, какой ценой была завоевана Победа, пожелал пинчанам долголетия, здоровья и мирного неба.

Мероприятия продолжились в сквере партизанской славы. Здесь работали тематические площадки, выступали творческие коллективы. Музей Белорусского Полесья подготовил выставку «Пинск героический», библиотеки города – выставку «Пинск – земля мужества и героизма». Театрализованную реконструкцию партизанской поляны представили актеры Полесского драмтеатра и сотрудники учреждений культуры. Пинские пограничники на полевой кухне угощали всех желающих вкусной солдатской кашей и горячим чаем. Музыкальный подарок для пинчан подготовил концертный оркестр духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича.

Наталья МИЛЕВСКАЯ

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