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В каких больницах в Минске по-прежнему лечат пациентов с COVID-19
17.07.2020 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня во время
Напомним, во время пандемии многие больницы столицы стали инфекционными. Из-за снижения количества заболевших клиники начали возвращаться к привычному режиму работы.
— На протяжении нескольких недель мы по одному учреждению здравоохранения выводим, останавливаемся сейчас на четырех учреждения здравоохранения. Думаю, что в ближайшее время будет тоже принято решение о дальнейшей перепрофилизации клиник к обычному, нормальному функционированию, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.
По его словам, пациентов с COVID-19 сейчас принимают в городской клинической инфекционной больнице, городской детской инфекционной больнице, 6-й городской клинической больнице (травматологическая служба клиники уже вернулась к привычному режиму работы) и 4-й клинической больнице.
Главный врач 5-й городской клинической больницы Михаил Назарчук также отметил, что пока пациентов с COVID-19 продолжают лечить и у них в больнице. Здесь начали принимать таких пациентов с 1 апреля и уже пролечили около 3 тысяч человек.
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