В каких больницах в Минске по-прежнему лечат пациентов с COVID-19

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время торжественного открытия кабинета компьютерной томографии в 5-й клинической больнице Минска заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран рассказал, в каких клиниках города оказывают помощь пациентам с COVID-19, сообщили в пресс-службе Минздрава.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, во время пандемии многие больницы столицы стали инфекционными. Из-за снижения количества заболевших клиники начали возвращаться к привычному режиму работы.

— На протяжении нескольких недель мы по одному учреждению здравоохранения выводим, останавливаемся сейчас на четырех учреждения здравоохранения. Думаю, что в ближайшее время будет тоже принято решение о дальнейшей перепрофилизации клиник к обычному, нормальному функционированию, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран.

По его словам, пациентов с COVID-19 сейчас принимают в городской клинической инфекционной больнице, городской детской инфекционной больнице, 6-й городской клинической больнице (травматологическая служба клиники уже вернулась к привычному режиму работы) и 4-й клинической больнице.

Главный врач 5-й городской клинической больницы Михаил Назарчук также отметил, что пока пациентов с COVID-19 продолжают лечить и у них в больнице. Здесь начали принимать таких пациентов с 1 апреля и уже пролечили около 3 тысяч человек.