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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Капсулу под строительство новой школы заложили в Столбцах В Минской области в ближайшее время активизируют развитие и поддержку социальной сферы. Так, только в этом году в центральном регионе откроют 11 детских садов....

В Минской области в ближайшее время активизируют развитие и поддержку социальной сферы. Так, только в этом году в центральном регионе откроют 11 детских садов. Новую школу строят в Колодищах, а также Смолевичах.А ровно через год новоселами станут и школьники города Столбцы. Сегодня здесь торжественно открыли памятный знак в честь начала строительства учебного заведения. Капсулу времени с посланием потомкам вместе с горожанами заложил и губернатор Александр Турчин. Сама столбцовская средняя школа № 4 разместится в новом микрорайоне города, она рассчитана на 720 учеников. Там будет максимум возможностей не только для учебы.Скоро в Столбцах будет и особенный повод благоустроить город и район. Ведь именно здесь в 2022 году пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки".