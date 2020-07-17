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Капсулу под строительство новой школы заложили в Столбцах
17.07.2020 16:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минской области в ближайшее время активизируют развитие и поддержку социальной сферы. Так, только в этом году в центральном регионе откроют 11 детских садов. Новую школу строят в Колодищах, а также Смолевичах.
А ровно через год новоселами станут и школьники города Столбцы. Сегодня здесь торжественно открыли памятный знак в честь начала строительства учебного заведения. Капсулу времени с посланием потомкам вместе с горожанами заложил и губернатор Александр Турчин. Сама столбцовская средняя школа № 4 разместится в новом микрорайоне города, она рассчитана на 720 учеников. Там будет максимум возможностей не только для учебы.
Людмила Стонько, начальник управления образования, спорта и туризма Столбцовского райисполкома: "Это будет учреждение образования с современными лабораториями, будет несколько компьютерных классов, лингафонные кабинеты, бассейн, три спортивных и гимнастический залы, уличные площадки для игровых видов спорта. Различные секции будут по изобразительному искусству. Поэтому возможность у детей развиваться будет очень большая".
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома: "Для облисполкома это приоритет: социальная, инженерная и транспортная инфраструктура. Это позволяет комфортно жить нашим гражданам. Я считаю, что для районного центра строительство школы - это такой знаковый и символичный объект, потому что это будущее. Ведь у нас есть дети, а значит и у города, и у района, и страны есть будущее!"
Скоро в Столбцах будет и особенный повод благоустроить город и район. Ведь именно здесь в 2022 году пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села "Дожинки".
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В Минской области в ближайшее время активизируют развитие и поддержку социальной сферы. Так, только в этом году в центральном регионе откроют 11 детских садов....
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