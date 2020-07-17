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В выходные в Минской области будет до 29 градусов тепла
17.07.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПеременная облачность и без дождей. По-летнему комфортно будет в Минской области в выходные. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. В столице ночью температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. Днем же воздух прогреется до плюс 24. Будет преимущественно без осадков. Только в воскресенье в дневные часы возможны кратковременные дожди.
Такая погода сохранится и в начале следующей недели. А вот в середине вновь похолодает.
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Переменная облачность и без дождей. По-летнему комфортно будет в Минской области в выходные. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. В...
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