Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В выходные в Минской области будет до 29 градусов тепла Переменная облачность и без дождей. По-летнему комфортно будет в Минской области в выходные. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. В...

Переменная облачность и без дождей. По-летнему комфортно будет в Минской области в выходные. Ветер северо-восточный, слабый, с порывами до 8 метров в секунду. В столице ночью температура воздуха составит от 13 до 16 градусов тепла. Днем же воздух прогреется до плюс 24. Будет преимущественно без осадков. Только в воскресенье в дневные часы возможны кратковременные дожди.Такая погода сохранится и в начале следующей недели. А вот в середине вновь похолодает.