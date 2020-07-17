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По иностранному отличников больше, чем по химии и физике. РИКЗ назвал результаты еще трех ЦТ
17.07.2020 17:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стали известны результаты ЦТ еще по трем предметам — физике, химии и иностранным языкам. Больше всего отличников из них среди тех, кто писал языки.
Централизованное тестирование в основные дни закончилось. Абитуриенты узнают результаты своих тестов. Мы уже писали, как в этом году сдали
Писать тест по иностранным языкам этим летом
Химию, сообщают в РИКЗ, в этом году на 100 баллов написали 29 человек, в прошлом таких было 17. Двоечников в 2020-м в два раза меньше, чем отличников: на ноль баллов данный предмет сдали 11 абитуриентов.
А вот физику в этом году сдали хуже, чем в прошлом. В 2020-м стобалльными сертификатами могут похвастаться лишь три человека. Год назад таких было 15. Ноль баллов получили 19 человек, в 2019-м их было 11.
После тестирования в основные дни стартует ЦТ для тех, кто планировал проверить свои знания
Остальные уже могут задуматься о том, как забирать свои сертификаты. По данным РИКЗ, тем, кто писал ЦТ в основные дни, в пунктах проведения ЦТ их
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Стали известны результаты ЦТ еще по трем предметам - физике, химии и иностранным языкам. Больше всего отличников из них среди тех, кто писал языки.
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