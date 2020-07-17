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По иностранному отличников больше, чем по химии и физике. РИКЗ назвал результаты еще трех ЦТ

17.07.2020 17:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны результаты ЦТ еще по трем предметам — физике, химии и иностранным языкам. Больше всего отличников из них среди тех, кто писал языки.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Централизованное тестирование в основные дни закончилось. Абитуриенты узнают результаты своих тестов. Мы уже писали, как в этом году сдали русский, белорусский, математику и биологию. На этой неделе стали известны баллы по иностранному, химии и физике.

Писать тест по иностранным языкам этим летом планировали более 23,5 тысячи человек. По информации директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка, максимальные сто баллов получили 47 парней и девушек. У 30 из них «сотки» по английскому, у 16 — по немецкому, у одного — по французскому. Тех, кто завалил данное тестирование, 29. Если поподробнее, то 23 абитуриента получили ноль баллов по английскому, 6 — по немецкому.

Химию, сообщают в РИКЗ, в этом году на 100 баллов написали 29 человек, в прошлом таких было 17. Двоечников в 2020-м в два раза меньше, чем отличников: на ноль баллов данный предмет сдали 11 абитуриентов.

А вот физику в этом году сдали хуже, чем в прошлом. В 2020-м стобалльными сертификатами могут похвастаться лишь три человека. Год назад таких было 15. Ноль баллов получили 19 человек, в 2019-м их было 11.

После тестирования в основные дни стартует ЦТ для тех, кто планировал проверить свои знания в резервные дни. Белорусский и русский язык такие абитуриенты будут писать 19 июля и 21 июля. Все остальные предметы — 19 и 23 июля.

Остальные уже могут задуматься о том, как забирать свои сертификаты. По данным РИКЗ, тем, кто писал ЦТ в основные дни, в пунктах проведения ЦТ их начнут выдавать с 24 июля, в резервные — с 29 июля.

 
 
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Стали известны результаты ЦТ еще по трем предметам - физике, химии и иностранным языкам. Больше всего отличников из них среди тех, кто писал языки.
 
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