ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Витебске начнут ремонт улицы Гагарина. Как там будет ходить транспорт

17.07.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина. На этой улице, а также на проспекте Людникова перестанут ходить трамваи, сообщает «Горэлектротранс».


Фото: Игорь Матвеев

Конечным пунктом для трамваев № 1 и № 3 теперь будет трамвайное депо (ул. 5-я Фрунзе, 7).

Трамвай «пятерка» ходить перестанет.

По городу пустят новый троллейбус — № 14, на автономном ходу. Вот его маршрут: микрорайон Фрунзе — проспект Фрунзе — проспект Людникова — Смоленский рынок — керамзитовый завод.

Автобус № 24 будет ходить теперь так: керамзитовый завод — проспект Людникова — улица Смоленская — Московский проспект — улица Герцена — улица Максима Горького (завод тракторных запасных частей).

Изменит маршрут автобус № 27: Билево-1 — улица Терешковой — проспект Фрунзе — проспект Людникова — керамзитовый завод.

Автобусов №№ 27, 29, которые ходят через улицу Гагарина, станет больше.

Появится автобус, принадлежащий частной фирме, по маршруту: микрорайон Фрунзе — улица Лазо — проспект Людникова — Смоленский рынок — улица Ленина — вокзал — улица Новый Быт — улица Титова — поселок Мишково.

Напомним, о реконструкции улицы Гагарина в Витебске заявил губернатор Николай Шерстнев буквально два дня назад: 15 июля — на церемонии пуска транспорта по обновленному Полоцкому путепроводу. Глава области сообщил горожанам, что на ремонте этого моста удалось сэкономить. И эти средства власти планируют пустить на обновление улицы Гагарина.

— Мы сэкономили 25 млн рублей, — отметил Шерстнев. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги Банк развития оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару» — привести улицу Гагарина в порядок.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина. На этой улице, а также на проспекте Людникова перестанут ходить трамваи.
 
Новости дня
Новости общества
 
По иностранному отличников больше, чем по химии и физике. РИКЗ назвал результаты еще трех ЦТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика