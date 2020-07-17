В Витебске начнут ремонт улицы Гагарина. Как там будет ходить транспорт

Источник материала: Tut.by

В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина. На этой улице, а также на проспекте Людникова перестанут ходить трамваи, сообщает «Горэлектротранс».



Фото: Игорь Матвеев

Конечным пунктом для трамваев № 1 и № 3 теперь будет трамвайное депо (ул. 5-я Фрунзе, 7).

Трамвай «пятерка» ходить перестанет.

По городу пустят новый троллейбус — № 14, на автономном ходу. Вот его маршрут: микрорайон Фрунзе — проспект Фрунзе — проспект Людникова — Смоленский рынок — керамзитовый завод.

Автобус № 24 будет ходить теперь так: керамзитовый завод — проспект Людникова — улица Смоленская — Московский проспект — улица Герцена — улица Максима Горького (завод тракторных запасных частей).

Изменит маршрут автобус № 27: Билево-1 — улица Терешковой — проспект Фрунзе — проспект Людникова — керамзитовый завод.

Автобусов №№ 27, 29, которые ходят через улицу Гагарина, станет больше.

Появится автобус, принадлежащий частной фирме, по маршруту: микрорайон Фрунзе — улица Лазо — проспект Людникова — Смоленский рынок — улица Ленина — вокзал — улица Новый Быт — улица Титова — поселок Мишково.

Напомним, о реконструкции улицы Гагарина в Витебске заявил губернатор Николай Шерстнев буквально два дня назад: 15 июля — на церемонии пуска транспорта по обновленному Полоцкому путепроводу. Глава области сообщил горожанам, что на ремонте этого моста удалось сэкономить. И эти средства власти планируют пустить на обновление улицы Гагарина.

— Мы сэкономили 25 млн рублей, — отметил Шерстнев. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги Банк развития оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару» — привести улицу Гагарина в порядок.