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В Витебске начнут ремонт улицы Гагарина. Как там будет ходить транспорт
17.07.2020 17:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина. На этой улице, а также на проспекте Людникова перестанут ходить трамваи,
Конечным пунктом для трамваев № 1 и № 3 теперь будет трамвайное депо (ул. 5-я Фрунзе, 7).
Трамвай «пятерка» ходить перестанет.
По городу пустят новый троллейбус — № 14, на автономном ходу. Вот его маршрут: микрорайон Фрунзе — проспект Фрунзе — проспект Людникова — Смоленский рынок — керамзитовый завод.
Автобус № 24 будет ходить теперь так: керамзитовый завод — проспект Людникова — улица Смоленская — Московский проспект — улица Герцена — улица Максима Горького (завод тракторных запасных частей).
Изменит маршрут автобус № 27: Билево-1 — улица Терешковой — проспект Фрунзе — проспект Людникова — керамзитовый завод.
Автобусов №№ 27, 29, которые ходят через улицу Гагарина, станет больше.
Появится автобус, принадлежащий частной фирме, по маршруту: микрорайон Фрунзе — улица Лазо — проспект Людникова — Смоленский рынок — улица Ленина — вокзал — улица Новый Быт — улица Титова — поселок Мишково.
Напомним, о реконструкции улицы Гагарина в Витебске
— Мы сэкономили 25 млн рублей, — отметил Шерстнев. — И мы попросили президента поддержать нашу просьбу: чтобы эти деньги Банк развития оставил нам — вложить в ремонт улицы Гагарина. Потому что она у нас просто никакая. И мы взяли на себя обязательство в течение года — к следующему «Славянскому базару» — привести улицу Гагарина в порядок.
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В Витебске 21 июля начнут реконструкцию улицы Гагарина. На этой улице, а также на проспекте Людникова перестанут ходить трамваи.
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