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Кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в 5-й больнице Минска

17.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для выявления патологий на самых ранних стадиях кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в 5-й больнице Минска. Ежедневно он сможет принимать до 35 пациентов. Еще несколько таких же современных аппаратов КТ в скором времени появятся не только в столичных больницах, но и в поликлиниках. Про технику нового поколения, доступную для каждого, в сюжете Юлии Карпенко.

Этот корпус в 5-й городской больнице открыли в начале мая. Внешний лоск еще продолжают наводить, параллельно  занимаются лечением пациентов, в том числе и с COVID-19. Сегодня таких в клинике более  двух сотен.

Михаил Назарчук, главный врач 5-й городской клинической больницы г. Минска: "По мере того как будет нисходить количество этих пациентов, мы планируем закрыть этот корпус и перепрофилировать его обратно по предназначению".

В новом корпусе откроют отделения неврологии, нейрохирургии, физиотерапии, лабораторию радиоизотопов. Еще через год - новое приемное отделение с МРТ и реанимацией. А сегодня здесь появился аппарат компьютерной томографии нового поколения, который позволяет выявлять патологии на самых ранних стадиях.

128 снимков за 8 секунд. Этот современный аппарат может сделать так называемый срез, чтобы рассмотреть слой А даже в 1 миллиметр. Полный оборот сканера занимает секунду, что позволяет за один сеанс сделать десятки снимков.


Ежедневно томограф сможет диагностировать до 35 человек


В ближайшее время такой же аппарат КТ появится в 4-й больнице Минска и 8 - в столичных поликлиниках. 20 компьютерных томографов закупят для регионов.

Владимир Караник, Министр здравоохранения Беларуси: "Мы существенно повышаем возможности наших амбулаторных учреждений для того, чтобы оказывать доступную, качественную медпомощь. Это еще один шаг, чтобы сделать наши поликлиники современными лечебно-диагностическими центрами".

Сегодня в столице диагностику проводят на 18 аппаратах компьютерной томографии. Оснащение клиник Минска такими современными аппаратами - лучшая инвестиция в здоровье пациентов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Для выявления патологий на самых ранних стадиях кабинет компьютерной томографии открыли сегодня в 5-й больнице Минска. Ежедневно он сможет принимать до 35...
 
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