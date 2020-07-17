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Организовать инклюзивное мини-путешествие можно в Воложине
17.07.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРазработать экологический или исторический маршрут с акцентом на инклюзивность. В Воложине сегодня открылся туристический информационный и рекреационный центр. Там можно не только получить сведения об объектах безбарьерной среды и организовать мини-путешествие, но и разместиться во временных апартаментах. Принять могут до 20 человек, все адаптировано для людей с инвалидностью.
Разместился филиал на базе Воложинского территориального центра соцобслуживания. Для посетителей там организован прокат туристического и спортивного инвентаря. Скоро арендовать можно будет и велосипеды.
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Разработать экологический или исторический маршрут с акцентом на инклюзивность. В Воложине сегодня открылся туристический информационный и рекреационный...
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