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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Организовать инклюзивное мини-путешествие можно в Воложине Разработать экологический или исторический маршрут с акцентом на инклюзивность. В Воложине сегодня открылся туристический информационный и рекреационный...

Разработать экологический или исторический маршрут с акцентом на инклюзивность. В Воложине сегодня открылся туристический информационный и рекреационный центр. Там можно не только получить сведения об объектах безбарьерной среды и организовать мини-путешествие, но и разместиться во временных апартаментах. Принять могут до 20 человек, все адаптировано для людей с инвалидностью.Разместился филиал на базе Воложинского территориального центра соцобслуживания. Для посетителей там организован прокат туристического и спортивного инвентаря. Скоро арендовать можно будет и велосипеды.