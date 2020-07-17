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В Минске с официальным визитом находится Министр туризма и по делам древностей Египта
17.07.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкрепление двустороннего сотрудничества Беларуси и Египта в туристической сфере. Об этом сегодня говорили во время официального визита в Минск Министра туризма и по делам древностей Египта Халеда аль-Анани. В программе делегации, кроме обсуждения актуальных вопросов, значились посещения Национального исторического музея, Соборной мечети и санатория "Юность", а также обзорной экскурсии по городу. Гости нашей страны отметили высокий спортивный уровень как в инфраструктуре, так и в результатах и уже пригласили белорусскую делегацию с ответным визитом.
Сергей Ковальчук, Министр спорта и туризма Беларуси: "Задача сегодня у нас - в первую очередь продемонстрировать свои возможности, возможности нашей страны. У нас прекрасный промышленный туризм, у нас прекрасный медицинский туризм, у нас прекрасные санатории. У нас агроэкотуризм последние годы набирает обороты, у нас большое количество спортивных объектов. Поэтому у нас прекрасная инфраструктура. Из года в год она становится лучше и лучше. Сегодня мы можем предоставить такие возможности для граждан Египта для того, чтобы они могли посетить нашу страну".
Уже завтра в "Президент-Отеле" состоится совместная презентация туристического потенциала Беларуси и Египта.
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Укрепление двустороннего сотрудничества Беларуси и Египта в туристической сфере. Об этом сегодня говорили во время официального визита в Минск Министра туризма...
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