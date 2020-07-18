В Гомеле на открытие поликлиники ждут президента. Смотрите, как преобразились близлежащие дома и дворы

Источник материала: Tut.by

В воздухе — запах краски, от жары плавится свежий асфальт, пылят МАЗы и «Беларусы», за ними — поливочная машина, а еще дальше — пробка и недовольные автомобилисты со словами: «Когда это уже закончится?» На днях (поговаривают, что 21 июля) в Гомеле ждут президента, который будет открывать новую поликлинику в 17-м микрорайоне — а это значит, впереди бессонные ночи у прорабов, чиновников и простых людей, которые живут рядом.





Строительство поликлиники в 17-м микрорайоне Гомеля началось еще в 2009 году, закончить планировали через пять лет. Но денег не хватило, и объект заморозили. Работы возобновились лишь в прошлом году, и достаточно бодро. На днях сдают.

Новая поликлиника насчитывает 8 этажей и рассчитана на обслуживание 40 тысяч человек. Ежедневно она сможет принимать около 850 пациентов. Обещают, что учреждение оснастят самым современным оборудованием — будет даже компьютерный томограф. Кроме этого, здесь планируют открыть амбулаторный центр реабилитации, водолечебницу и центр урологии и андрологии.





Гомельчане, безусловно, ждут открытия современной поликлиники. Но в последнее время тот аврал, который происходит под окнами их домов, уже изрядно надоел, хоть и не скрывают: ремонта их дворы и дома не видели столько лет - а тут такое.

Так жители девятиэтажек по улице Хатаевича, находящихся в квартале от стройки, глазам не верят: покрасили фасады, причем — с двух сторон, заасфальтировали дорожки, которые годами зияли огромными ямами во дворах, а еще зачем-то покрасили в радикально черный асфальт вдоль домов. Фото даже облетело соцсети.

— Да это не краска, — объясняют местные мужчины, — это праймер на основе смолы. Ну заляпали ж отмостку, когда красили, надо было скрыть, ну и ладно, нам она не мешает.





К слову, фасады на Хатаевича обновили не только со стороны центральной улицы, но и со дворов. Дом № 71 покрасили полностью. Жильцы довольны.

— Дом был страшный, наверное, подумали: «А вдруг отклонится от маршрута и заедет?», поэтому и решили покрасить на всякий случай все. А мы не против. У нас ведь кооперативный дом, и ремонтировали фасад последний раз мы сами, своими силами, а сейчас нам делает город, чем нам плохо? — улыбаются жильцы многоэтажки. По их словам, тогда, в 2012 году, на малярные работы у них ушло 235 млн неденоминированных рублей.









— Это, конечно, не только наши деньги, тогда еще госдотации были, а сейчас уже нет такого, поэтому нам бы уже самим фасад ни за что не отремонтировать, так что хорошо, что приедет, — говорят люди. По их словам, ремонт делают очень быстро, качественно ли — покажет время.





Соседние дома тоже преобразились. В их дворах — также новый асфальт и тротуары.

У самой поликлиники — аврал. Кто-то докрашивает уже выкрашенный фасад, кто-то метет дорожки, по которым туда-сюда ходят мужчины в белых рубашках. Обе стоянки доступны только для спецтранспорта. Это создает нервозность среди местных автомобилистов: из-за постоянного скопления машин чиновников разных рангов, строителей и различной техники во дворы заехать проблематично.





Но со стороны центральной улицы все уже почти готово — радуют глаз зеленые газоны и модные нынче в Гомеле клумбы-заборы из петуний, дорогу украшает новая разметка.





На другой стороне улицы работники «Красной гвоздики» привезли тонны грунта, тут же разровняли его и посеяли газонную траву. Переживают только об одном: что ко вторнику не взойдет.



