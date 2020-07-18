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В пружанской школе открыли мини-футбольную площадку

18.07.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

17 июля в пружанской детско-юношеской спортшколе №1 открыли новую мини-футбольную площадку, пишет "Вечерний Брест".


Строительство велось по социальному проекту, который совместно реализуют Туровский молочный комбинат, Белорусская федерация футбола и местные органы власти.

Благодаря проекту в 2018 году футбольные площадки появились в 9 городах, в том числе в Иваново и Высоком, и еще 12 - в 2019-м (включая Брест и Дрогичин). В этом году помимо Пружан площадку открыли в Столине.

 
Теги: Брест
 
 
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Строительство велось по социальному проекту.
 
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