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Сегодня в фестивальном Витебске День молодежи
18.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ историческом центре города - от улицы Пушкина до площади Победы - работают тематические площадки #Беларусьпомнит #живиярко #творидобро. Глобальный open air перерастет в праздник традиционной и современной художественной росписи с сотнями авторских работ. Дополнит картину автофест с ретроавтомобилями.
Впервые на "Славянском базаре" пройдет детский конкурс в один день. Сегодня сразу два отделения песенного соревнования. Вечером поклонников фестиваля ждут на концерте украинских звезд эстрады с участием Тины Кароль, Ирины Билык, Николая Гнатюка и других. А в 10 вечера на площадке перед концертным залом "Витебск" выступят белорусские артисты новой волны.
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В историческом центре города - от улицы Пушкина до площади Победы - работают тематические площадки #Беларусьпомнит #живиярко #творидобро. Глобальный open air...
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