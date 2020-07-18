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Комитет государственного контроля Гродненской области следит за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юрлиц

18.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Комитете государственного контроля Гродненской области на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

Комитет государственного контроля Гродненской области следит за соблюдением законодательства об обращениях граждан и юрлиц

Проведенные контрольно-аналитические мероприятия показали, что в отдельных организациях области допускаются случаи нарушения сроков рассмотрения обращений граждан.

С целью изучения в области ситуации с соблюдением законодательства об обращениях граждан и юридических лиц в Комитете государственного контроля Гродненской области 20 июля 2020 года с 14.00 до 16.00 будут работать телефоны «горячей линии»: в г. Гродно (80152)79 88 37, 79 88 35, 79 88 39, по которым вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся проблемах в данной сфере.

Комитет государственного контроля Гродненской области с 17 по 24 июля 2020 года проводит «горячую линию» с целью выявления фактов необоснованного (незаконного) увольнения работников, а также несвоевременной выплаты заработной платы. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам в Гродно: (8-0152) 79-88-17, 79-88-21, 79-88-24.

Комитет госконтроля Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
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В Комитете государственного контроля Гродненской области на постоянном контроле находятся вопросы соблюдения законодательства об обращениях граждан и...
 
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