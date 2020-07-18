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Решить проблемные вопросы помогают прямые телефонные линии
18.07.2020 11:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУслышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. Решить проблемные вопросы помогают и прямые телефонные линии. В эти дни их проводят сенаторы. Так, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня проведет телефонную линию. Звонки будут принимать с 10 утра и до полудня.
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Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. Решить проблемные вопросы помогают и прямые...
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