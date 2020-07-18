Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решить проблемные вопросы помогают прямые телефонные линии Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. Решить проблемные вопросы помогают и прямые...

Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. Решить проблемные вопросы помогают и прямые телефонные линии. В эти дни их проводят сенаторы. Так, заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко сегодня проведет телефонную линию. Звонки будут принимать с 10 утра и до полудня.