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Когда «звезды» не уезжают за рубеж. Доктор Владимир Мартов о будущем Беларуси

19.07.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь сегодня — нормальная страна для жизни. Действительно, деньги какие-никакие зарабатываем, продукты в магазинах в достатке (изобилие по сравнению с советскими временами), есть машина¸ дача, дети получают образование, плюс мир — отсутствие войны. Живем бедненько, но чистенько… По сравнению с Бангладеш — Европа. По сравнению с Копенгагеном или Брюсселем — не Азия, конечно, но такая Европа — совсем Восточная. Некритично. Жить можно. Чего не хватает?


Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи, философ, автор книг по истории и медицине. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
«Хватило бы сил и кадров дожить до конца». Посмотрите на медиков той самой реанимации, которая на передовой

28 июня 2020 года Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. Он много сделал для нашей страны. Он был уверен, что от нас самих в этой жизни зависит гораздо больше, чем от внешних обстоятельств. И своим примером наглядно это показывал. А еще он очень любил мечтать и рассуждать о будущем страны. Каким оно должно быть. И что мы сами должны для этого сделать. «Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», — так говорил он на празднике, посвященном 100-летию провозглашения БНР.

TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта».

1.

Мне лично не хватает честности.

Живем-живем, работаем, а потом — то подписка на газеты непонятной нужности, то сбор денег на Красный Крест, то субботник.

Зачем? Откуда это? Из каких глубин чьего сознания?

Вот эти поборы на субботники и Красный Крест — они ведь смешны с точки зрения экономики. Тогда зачем?

Это очень опасный вопрос: зачем?

Потому что ответы ведут так высоко, что можно шею свернуть.

И ответы — все вранье.

Теперь новая тема — вранье про течение пандемии: «сначала ее не было, потом мы ее победили»… Зачем сразу взяли такую высокую ноту, что дальше оказалось некуда отступать?

А тут выборы подоспели — и совсем стало невесело.

2.

Вопрос: почему в Беларуси государственная система не может функционировать без вранья?

Мне почему-то кажется, что без вранья — можно. Или это идеализм?

Но я могу ошибаться, и без вранья Беларусь невозможна? Вдруг без вранья невозможна стабильность?

Конечно, количество бенефициаров вранья в стране велико.

Но ведь и «нормальные люди» (то есть те, кто сторонится вранья) тоже есть. Их немало. И они бы хотели без вранья. Работать. Жить. Растить детей. Встречать старость в кругу семьи. И при этом сохранить чистую совесть.

3.

Может статься, борьба с враньем угрожает нашей стабильности.

Ради стабильности наша власть готова устроить Донбасс у нас в стране.

Кроме того, судя по всему, Донбасс уже в нас (беззаконие, подвалы, тотальный рэкет) — мы просто не ощущаем нашу страну Донбассом. Может, потому что мы к этому привыкали более 20 лет? В Донецке и Луганске путь к диктатуре был пройден за год-два, это был шок.

А мы привыкли.

«Мы сместили границы нормы — и у нас опять все нормально»…

Поэтому у нас — «нормальная страна для жизни».

Возможно, поэтому сейчас меня страшит модель не Донбасса, а Чехословакии 1968 года — «освободители» оккупируют нас чтобы предупредить агрессию со стороны НАТО!

Хоть ты вообще отмени выборы.

Провозгласить герцогство — и дело с концом.

И будем жить дальше, как жили. Стабильно.

4.

В модели «герцог» основной недостаток — самодурство. Оно — первое неприятное следствие любого авторитаризма.

Когда вопрос борьбы с пандемией, сбор урожая или выбор инвестора в любой сфере производства или площадки для АЭС становятся проблемой настроения, а не рационального обсуждения.

А самодурство — это фаворитизм.

***

Мы — очень умная страна.

Очень умные люди здесь рождаются, очень умные люди здесь получают образование.

Их бы интеллектом воспользоваться на Родине!

Но плохо с ними — у них с враньем антагонизм.

В итоге незаменимых заменяют заменимые — а это потеря качества что в управлении, что в экономике, что в медицине, что в педагогике.

За последние пару лет в Минске трое молодых перспективных заведующих отделениями реанимации уехали за рубеж. Не в погоне за длинным рублем, а потому что здесь — невмоготу. Еще один погиб в автокатастрофе.

Минус четыре «звезды» для моей страны — это очень много.

Оставшиеся подрастают, конечно… Вдруг будут не хуже?

Будем надеяться. Без надежды жить сложно.

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Теги: Минск
 
 
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Мне лично не хватает честности. Живем-живем, работаем, а потом - бац! - то подписка на газеты непонятной нужности, то сбор денег на Красный Крест, то субботник. Зачем?...
 
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