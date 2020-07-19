Когда «звезды» не уезжают за рубеж. Доктор Владимир Мартов о будущем Беларуси

Источник материала: Tut.by

Беларусь сегодня — нормальная страна для жизни. Действительно, деньги какие-никакие зарабатываем, продукты в магазинах в достатке (изобилие по сравнению с советскими временами), есть машина¸ дача, дети получают образование, плюс мир — отсутствие войны. Живем бедненько, но чистенько… По сравнению с Бангладеш — Европа. По сравнению с Копенгагеном или Брюсселем — не Азия, конечно, но такая Европа — совсем Восточная. Некритично. Жить можно. Чего не хватает?



Владимир Мартов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской больницы скорой медицинской помощи, философ, автор книг по истории и медицине. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

28 июня 2020 года Юрию Зиссеру исполнилось бы 60 лет. Он много сделал для нашей страны. Он был уверен, что от нас самих в этой жизни зависит гораздо больше, чем от внешних обстоятельств. И своим примером наглядно это показывал. А еще он очень любил мечтать и рассуждать о будущем страны. Каким оно должно быть. И что мы сами должны для этого сделать. «Чем больше мы будем делать для себя и других — тем светлее будущее нашей страны, тем крепче наша независимость», — так говорил он на празднике, посвященном 100-летию провозглашения БНР. TUT.BY запускает цикл, посвященный Юрию Зиссеру, в котором значимые представители современной Беларуси рассуждают о том, каким им видится будущее нашей страны. Объединяет цикл название самой известной речи Мартина Лютера Кинга — «У меня есть мечта».

1.

Мне лично не хватает честности.

Живем-живем, работаем, а потом — то подписка на газеты непонятной нужности, то сбор денег на Красный Крест, то субботник.

Зачем? Откуда это? Из каких глубин чьего сознания?

Вот эти поборы на субботники и Красный Крест — они ведь смешны с точки зрения экономики. Тогда зачем?

Это очень опасный вопрос: зачем?

Потому что ответы ведут так высоко, что можно шею свернуть.

И ответы — все вранье.

Теперь новая тема — вранье про течение пандемии: «сначала ее не было, потом мы ее победили»… Зачем сразу взяли такую высокую ноту, что дальше оказалось некуда отступать?

А тут выборы подоспели — и совсем стало невесело.

2.

Вопрос: почему в Беларуси государственная система не может функционировать без вранья?

Мне почему-то кажется, что без вранья — можно. Или это идеализм?

Но я могу ошибаться, и без вранья Беларусь невозможна? Вдруг без вранья невозможна стабильность?

Конечно, количество бенефициаров вранья в стране велико.

Но ведь и «нормальные люди» (то есть те, кто сторонится вранья) тоже есть. Их немало. И они бы хотели без вранья. Работать. Жить. Растить детей. Встречать старость в кругу семьи. И при этом сохранить чистую совесть.

3.

Может статься, борьба с враньем угрожает нашей стабильности.

Ради стабильности наша власть готова устроить Донбасс у нас в стране.

Кроме того, судя по всему, Донбасс уже в нас (беззаконие, подвалы, тотальный рэкет) — мы просто не ощущаем нашу страну Донбассом. Может, потому что мы к этому привыкали более 20 лет? В Донецке и Луганске путь к диктатуре был пройден за год-два, это был шок.

А мы привыкли.

«Мы сместили границы нормы — и у нас опять все нормально»…

Поэтому у нас — «нормальная страна для жизни».

Возможно, поэтому сейчас меня страшит модель не Донбасса, а Чехословакии 1968 года — «освободители» оккупируют нас чтобы предупредить агрессию со стороны НАТО!

Хоть ты вообще отмени выборы.

Провозгласить герцогство — и дело с концом.

И будем жить дальше, как жили. Стабильно.

4.

В модели «герцог» основной недостаток — самодурство. Оно — первое неприятное следствие любого авторитаризма.

Когда вопрос борьбы с пандемией, сбор урожая или выбор инвестора в любой сфере производства или площадки для АЭС становятся проблемой настроения, а не рационального обсуждения.

А самодурство — это фаворитизм.

***

Мы — очень умная страна.

Очень умные люди здесь рождаются, очень умные люди здесь получают образование.

Их бы интеллектом воспользоваться на Родине!

Но плохо с ними — у них с враньем антагонизм.

В итоге незаменимых заменяют заменимые — а это потеря качества что в управлении, что в экономике, что в медицине, что в педагогике.

За последние пару лет в Минске трое молодых перспективных заведующих отделениями реанимации уехали за рубеж. Не в погоне за длинным рублем, а потому что здесь — невмоготу. Еще один погиб в автокатастрофе.

Минус четыре «звезды» для моей страны — это очень много.

Оставшиеся подрастают, конечно… Вдруг будут не хуже?

Будем надеяться. Без надежды жить сложно.