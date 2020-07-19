|
Когда «звезды» не уезжают за рубеж. Доктор Владимир Мартов о будущем Беларуси
19.07.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь сегодня — нормальная страна для жизни. Действительно, деньги какие-никакие зарабатываем, продукты в магазинах в достатке (изобилие по сравнению с советскими временами), есть машина¸ дача, дети получают образование, плюс мир — отсутствие войны. Живем бедненько, но чистенько… По сравнению с Бангладеш — Европа. По сравнению с Копенгагеном или Брюсселем — не Азия, конечно, но такая Европа — совсем Восточная. Некритично. Жить можно. Чего не хватает?
1.
Мне лично не хватает честности.
Живем-живем, работаем, а потом — то подписка на газеты непонятной нужности, то сбор денег на Красный Крест, то субботник.
Зачем? Откуда это? Из каких глубин чьего сознания?
Вот эти поборы на субботники и Красный Крест — они ведь смешны с точки зрения экономики. Тогда зачем?
Это очень опасный вопрос: зачем?
Потому что ответы ведут так высоко, что можно шею свернуть.
И ответы — все вранье.
Теперь новая тема — вранье про течение пандемии: «сначала ее не было, потом мы ее победили»… Зачем сразу взяли такую высокую ноту, что дальше оказалось некуда отступать?
А тут выборы подоспели — и совсем стало невесело.
2.
Вопрос: почему в Беларуси государственная система не может функционировать без вранья?
Мне почему-то кажется, что без вранья — можно. Или это идеализм?
Но я могу ошибаться, и без вранья Беларусь невозможна? Вдруг без вранья невозможна стабильность?
Конечно, количество бенефициаров вранья в стране велико.
Но ведь и «нормальные люди» (то есть те, кто сторонится вранья) тоже есть. Их немало. И они бы хотели без вранья. Работать. Жить. Растить детей. Встречать старость в кругу семьи. И при этом сохранить чистую совесть.
3.
Может статься, борьба с враньем угрожает нашей стабильности.
Ради стабильности наша власть готова устроить Донбасс у нас в стране.
Кроме того, судя по всему, Донбасс уже в нас (беззаконие, подвалы, тотальный рэкет) — мы просто не ощущаем нашу страну Донбассом. Может, потому что мы к этому привыкали более 20 лет? В Донецке и Луганске путь к диктатуре был пройден за год-два, это был шок.
А мы привыкли.
«Мы сместили границы нормы — и у нас опять все нормально»…
Поэтому у нас — «нормальная страна для жизни».
Возможно, поэтому сейчас меня страшит модель не Донбасса, а Чехословакии 1968 года — «освободители» оккупируют нас чтобы предупредить агрессию со стороны НАТО!
Хоть ты вообще отмени выборы.
Провозгласить герцогство — и дело с концом.
И будем жить дальше, как жили. Стабильно.
4.
В модели «герцог» основной недостаток — самодурство. Оно — первое неприятное следствие любого авторитаризма.
Когда вопрос борьбы с пандемией, сбор урожая или выбор инвестора в любой сфере производства или площадки для АЭС становятся проблемой настроения, а не рационального обсуждения.
А самодурство — это фаворитизм.
***
Мы — очень умная страна.
Очень умные люди здесь рождаются, очень умные люди здесь получают образование.
Их бы интеллектом воспользоваться на Родине!
Но плохо с ними — у них с враньем антагонизм.
В итоге незаменимых заменяют заменимые — а это потеря качества что в управлении, что в экономике, что в медицине, что в педагогике.
За последние пару лет в Минске трое молодых перспективных заведующих отделениями реанимации уехали за рубеж. Не в погоне за длинным рублем, а потому что здесь — невмоготу. Еще один погиб в автокатастрофе.
Минус четыре «звезды» для моей страны — это очень много.
Оставшиеся подрастают, конечно… Вдруг будут не хуже?
Будем надеяться. Без надежды жить сложно.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мне лично не хватает честности. Живем-живем, работаем, а потом - бац! - то подписка на газеты непонятной нужности, то сбор денег на Красный Крест, то субботник. Зачем?...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)