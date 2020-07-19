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На ситницком месторождении будут работать два беспилотных 90-тонных БелАЗа
19.07.2020 08:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время на РУПП «Гранит» прибудут два беспилотных 90-тонных автомобиля БелАЗ и один погрузчик, сообщает
Техника будет работать на Ситницком месторождении строительного камня. Оно находится в 7 км от Микашевичей.
Микашевичский гранитный щебень традиционно востребован на стройплощадках. Глубина залегания полезного ископаемого, по данным экспертов, составляет от 9 до 64 метров, в среднем — 35 метров.
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