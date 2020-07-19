Нотариус объяснил, как оформить наследство, если наследник недееспособен

Источник материала: Полесская правда





Умер муж. Есть сын, он недееспособен, но документа о признании его недееспособным нет. Как оформить наследство после умершего? М.В. Протосовицкая, Пинский район.

Отвечает Любовь Алексеевна Литвина,

нотариус Брестского нотариального округа:

– Гражданин должен обладать способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их зависит от психического состояния гражданина.

Правовой статус гражданина определяется Гражданским кодексом Республики Беларусь и гарантия его защиты заключается в том, что согласно пункта 1 статьи 21 Гражданского кодекса Республики Беларусь никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе как в случаях, установленных законом.

Гражданин, который вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Для этого необходимо сочетание юридического (отсутствия у лица способности понимать значение своих действий или руководить ими) и медицинского (должно быть обусловлено психическим расстройством) критериев. Психическое состояние гражданина определяется судебно — психиатрической экспертизой, назначение которой является обязательным при наличии достаточных данных о душевной болезни или же слабоумия.

Поэтому гражданке Протосовицкой М.В. необходимо обратиться в суд для решения касающегося ее вопроса, т.е. признания сына недееспособным, который на основании решения суда, при наличии на то оснований, будет признан недееспособным. После вступления в законную силу решения суда органом опеки и попечительства устанавливается опека, т.е. назначается опекун, которому выдается удостоверение на право представления интересов подопечного, с которым назначенный опекун обращается в нотариальную контору за оформлением наследства. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.