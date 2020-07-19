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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Результаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие Результаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие - на одну несушку приходится 140 и более цыплят. Это уровень крупнейших...

Результаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие - на одну несушку приходится 140 и более цыплят. Это уровень крупнейших игроков рынка, например, таких, как Нидерланды. Основная деятельность - выращивание и содержание кур родительского стада с целью производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород. Общая производственная мощность предприятия при заполнении птицей всех площадок составляет около 50 миллионов штук инкубационных яиц в год.В 90-е годы Быхов ассоциировался с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО, и которую после развала Советского Союза расформировали. Сегодня военный аэродром перестроили на мирные рельсы, а ставку сделали на развитие сельского хозяйства. О том, как развивается город и район, расскажем сегодня в "Главном эфире".