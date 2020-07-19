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Результаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие
19.07.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРезультаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие - на одну несушку приходится 140 и более цыплят. Это уровень крупнейших игроков рынка, например, таких, как Нидерланды. Основная деятельность - выращивание и содержание кур родительского стада с целью производства инкубационного яйца и суточных цыплят мясных пород. Общая производственная мощность предприятия при заполнении птицей всех площадок составляет около 50 миллионов штук инкубационных яиц в год.
Александр Захаревич, директор СЗАО "Агролинк": "Можно сказать, что мы на своей фабрике добиваемся результатов мирового уровня. И по яйценосности и по выводимости цыплят. У нас особый подход к санитарным нормам. Сменная одежда. Невозможно прийти просто в птичник и не сменить одежду. Несколько пар обуви меняется при входе в каждый птичник, в каждое отдельное помещение".
Смотрите в "Главном эфире"В 90-е годы Быхов ассоциировался с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО, и которую после развала Советского Союза расформировали. Сегодня военный аэродром перестроили на мирные рельсы, а ставку сделали на развитие сельского хозяйства. О том, как развивается город и район, расскажем сегодня в "Главном эфире".
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Результаты мирового уровня демонстрирует быховское племенное птицеводческое предприятие - на одну несушку приходится 140 и более цыплят. Это уровень крупнейших...
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