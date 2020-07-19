Я живу в Салатье. Как художники из умирающей деревни делают свой «востраў мастакоў»

Источник материала: Tut.by

Деревня Салатье в Гродненском районе — пожалуй, одно из самых необычных и мистически красивых местечек в Беларуси. Во всяком случае в этом убеждены местные жители. Салатье, и правда, не совсем типичное место. Во-первых, это лесная деревня, где дома разбросаны между лугами и сосновой рощей, а участки — среди многочисленных озер. Во-вторых, на улицах то здесь, то там, словно пасхалки, выглядывают различные арт-объекты: летающая тарелка на опушке леса, железная мышь, уличная мебель и деревянная папараць-кветка. Все дело в том, что лет 20 назад в Салатье стали заселяться художники и скульпторы и начали менять здесь пространство. Так здесь появилась своя миниатюрная Пизанская башня, дорожный знак, предупреждающий о «переходе в другую реальность», и табличка: «Беларуская Салацкая Свабодная рэспубліка». Местные сначала насторожились, потом удивились, потом — привыкли. А художники не останавливаются — каждый год здесь проводятся пленэры, на которые приезжают творческие люди со всей Беларуси, а в местечке появляются все новые скульптуры и арт-объекты.

Ольга КомягинаЖурналист TUT.BY

Лет 20 назад Салатье потихоньку умирало. Местных становилось все меньше, молодежь разъехалась, перебравшись в Гродно или в Поречье, что в четырех километрах отсюда. До войны в местечке было около 140 дворов, потом осталось около 70, а сейчас — несколько десятков. И ждала бы Салатье незавидная судьба, если бы не художники, которые решили менять пространство под себя.





В полдень в Салатье — жарко и тихо. В заросшем полевым разноцветьем лугу стрекочут «коники», на старом засохшем дереве клекочут аисты, ленивый ветер гоняет по песчаной дороге сухую траву. Пахнет сосновой смолой и цветущим иван-чаем.

Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Старые деревянные дома в Салатье, часть которых используется как дачи, чередуются с новыми коттеджами, где люди живут круглый год. Всего несколько домов заброшены, а несколько хат — продаются, судя по объявлениям на фасадах. Правда, как говорят местные, ценник кусается — старый домик на одной из улиц продавали за 20 тысяч долларов и покупатель нашелся.





— Усе мясцовыя начальнікі лічылі тады, што Салацце памірае і праз некалькі год і ўвогуле перастане існаваць. Але атрымалася па-іншаму, — рассказывает гродненский художник Алесь Суров. Это он в конце 1990-х годов первым купил здесь небольшой домик. Рассказывает, что из-за карикатур на президента лишился в городе мастерской и работы в театре.

— Але я тады неяк адчуў палёгку ад гэтага. Падумаю — як жа добра, што мяне выдзернулі з той жыццёвай меланхоліі. Я ўспомніў, што з дяцінства меў мару — домік у вёсцы. І пачаў шукаць хату. Доўга шукаў. Ездзіў па ваколіцах Гродна каля году. І нарэшце ўбачыў свой дом. Купіў і стаў тут жыць. Пачалі да мяне прыязджаць сябры. І вось з таго часу ў вёсцы пасялілася каля 16 чалавек, 8 з якіх — мастакі, — говорит Алесь.





Его маленький кирпичный домик теряется среди кустов и сосен. Художник рассказывает, что рядом с домом было картофельное поле, но он решил засадить все вокруг деревьями. И вот уже у входа в в дом за 20 лет вымахал большой дуб.

— Мясцовыя спачатку здзіўляліся — навошта я дрэвы саджу? Вакол жа лес. Нават прыходзілі — пыталі аб гэтым. А я кажу: «Вырастуць — будуць дровы». А яны такія: «Ага, не хоча казаць. Ну, ладна». Я быў для іх такім дзіваком — барадаты, лахматы і чужы. Лясныя людзі — яны ж якія? Каб стаць сваім ў такой вёсцы, напэўна, трэба, каб пражыло некалькі пакаленняў. Я неяк спытаў у старога дзеда тут пра суседку, 50-гадовую жанчыну, што за яна, адкуль. Дык ён кажа: «Ай, гэта не нашыя, чужыя». Я думаю, ну якія ж чужыя, хата ж ужо старая. А дзед працягвае і кажа, што яе сям’ю перасялілі сюды на вёску з хутара, калі рабілі там ваенны палігон. Аказалася, 40 гадоў з таго моманту прайшло. Я тады зразумеў, што ніколі сваім тут не стану, — рассказывает Алесь. Но признается, что лет 10 назад пришла к нему целая делегация местных женщин. Поблагодарить его, что в деревне появились нормальные люди, а еще, что «нетутэйшыя» добились хорошей дороги в деревне и мост через реку наконец отремонтировали.





— На жаль, шмат тутэйшых вяскоўцаў, якіх я ведаў, памерла. Але Салацце працягвае жыць. Гарадскія будуюць тут дамы назаўсёды. Напрыклад, вунь каваль Юрась Мацко жыве тут пастаянна. У яго і майстэрня, і вялікі дом. Я ж маю працу ў горадзе, пагэтаму вымушаны ездзіць туды-сюды. Але калі пайду на пенсію, перараблю дом і застануся тут назаўсёды.

Еще один «абориген» — гродненский художник Сергей Кирко. Бородатый, длинноволосый, веселый, быстрым шагом идет в нашу сторону. Вообще, кажется, что в Салатье все как-то легко и просто.

— Тут такая архаічная атмасфера — вуліцы раскіданыя неяк хаатычна, а да самых хат падступае лес. Але гэта і словамі звычайнымі не апішаш, яно проста тут адчуваецца, — говорит Алесь.

Сергей же замечает, что и отдыхается, и работается здесь, в деревне, совсем неплохо.



Сергей Кирко.

— Вон и Сергей Гриневич из города съехал. Правда, когда искал себе место для дома, то тут не было подходящего участка. Ну и ладно. Живет около Немана. Не жалеет.

— І мы не шкадуем.

— Потому что у нас плотность гениев на квадратный километр просто зашкаливает, — смеется Сергей.

— Мы тут, вясковыя Гагены і Ван Гогі, усе пасварыліся ды сто разоў памірыліся. Я нават на кожнага з мастакоў эпіграмы напісаў. Вось пра Сяргея, напрыклад:

Мастак, дызайнер і цясляр,

талантаў мае хлопец надта многа.

Але ў мастацтве застанецца пад выглядам

Дзікага салацкага Ван Гога.





Алесь смеется и показывает свои работы, долго рассказывает про каждую. И замечает, что каждый год Салатье принимает художников не только из Беларуси, но и из других стран. На неделю деревня становится местом сбора творческих людей, а фирменным знаком этих собраний стали строительные катушки, которые привез Юрась Мацко.

Сначала хотел топить печь, но оказалось, что дерево скреплено большим количеством гвоздей и железных скрепок. Для топки эти деревянные штуки не подходили. Выбрасывать было жалко. Так родилась идея как-то обыграть огромные катушки и сделать из них арт-объекты, которые могли бы украсить приусадебные участки. На помощь позвали друзей — таким образом в 2015 году в Салатье организовали первый пленэр. Тогда приехали художники из Минска и Гродно. Решили, что все за неделю разрисуют катушки, а потом украсят ими местность вокруг деревни и улицы населенного пункта.





Так около дома бизнесмена и владельца местной агроусадьбы «Тры бабры» (да, в Салатье есть и своя агроусадьба) Юрия Ремши появилась Пизанская башня, которую соорудил председатель Союза дизайнеров Дмитрий Сурский. Рядом с железнодорожными путями обосновались несколько необычных картин, которые очень органично вписались в окружающий пейзаж. Объемная звезда работы дизайнера Александра Трусова переехала на ПМЖ на территорию кафе в Поречье. В следующем году в Салатье появился разноцветный пароход, летающая тарелка и деревянный трактор «Беларус».

Потом в деревне проводили женский пленэр. В этом году тоже организовывают собрание художников и скульпторов. Между прочим, все расходы на организацию мероприятия местные художники и их товарищи берут всегда на себя.









Гродненский кузнец Юрась Мацко вместе с семье обосновался в Салатье несколько лет назад. На берегу озера построил дом, рядом — творческая мастерская. Говорит, что по городу особо не скучает, а живется в сельской местности хорошо. Местные рабочие, которые кладут плитку во дворе, согласно кивают: места здесь волшебные, поэтому городские сюда и переезжают жить.



Юрась Мацко.

— Галоўнае — не дзе жыць, а як, — говорит Юрась и показывает свой, похожий на замок, большой дом, заросшее озеро и деревья, которые он сажал несколько лет назад.

— Увогуле Салацце — гэта ад балцкага — на востраве. І гэта праўда — вакол шмат азёр, а месца паміж імі і ёсць Салацце ды яшчэ дзве навакольныя вёскі. Яны знаходзяцца на ўзвышшу, як бы выспа, востраў, — говорит Алесь и рассказывает, что на перекрестке, где сейчас возвышается деревянная голова князя Витовта, во времена Средневековья стоял замок, куда со всей Жмуди свозили дань.





Замок то ли сгорел, то ли был разрушен, но легенды о нем передавались из поколения в поколение. Как и местные легенды о том, что в позапрошлом веке здесь, недалеко от деревни, пропало озеро. Куда и почему — уже никто и не расскажет. Но было оно между Салатьем и соседней деревней Лихачи. Дороги между населенными пунктами не было и чтобы приехать друг к другу соседям приходилось делать большой крюк. А потом озеро пропало.





— Канешне, Салацце — гэта востраў. Востраў мастакоў, які мы тут усе разам і робім, — говорит Алесь.

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