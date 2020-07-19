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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Гелендваген" из дерева и пенопласта, уличная культура - в дизайнерских вещах и танце Все это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров. Герои нашего следующего сюжета свое свободное время...

Все это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров.Герои нашего следующего сюжета свое свободное время охотно отдают любимому делу. В первую очередь - развиваются сами, но еще и заряжают креативными идеями окружающих!Наш корреспонденттоже была впечатлена и даже взяла мастер-класс