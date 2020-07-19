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"Гелендваген" из дерева и пенопласта, уличная культура - в дизайнерских вещах и танце
19.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсе это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров.
Герои нашего следующего сюжета свое свободное время охотно отдают любимому делу. В первую очередь - развиваются сами, но еще и заряжают креативными идеями окружающих!
Наш корреспондент Ольга Шиханцова тоже была впечатлена и даже взяла мастер-класс (видео).
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Все это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров. Герои нашего следующего сюжета свое свободное время...
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