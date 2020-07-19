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"Гелендваген" из дерева и пенопласта, уличная культура - в дизайнерских вещах и танце

19.07.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров. 
Герои нашего следующего сюжета свое свободное время охотно отдают любимому делу. В первую очередь - развиваются сами, но еще и заряжают креативными идеями окружающих! 
Наш корреспондент Ольга Шиханцова тоже была впечатлена и даже взяла мастер-класс (видео).

 
 
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Все это лишь малая часть талантов молодежи из Солигорска - города не только шахтеров и соляных карьеров.  Герои нашего следующего сюжета свое свободное время...
 
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