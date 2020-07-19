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Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии

19.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Министерство экономики рассказало о господдержке в период пандемии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рабочей встречи замминистра Елены Перминовой с представителями объединений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ассоциаций и союзов).

Минэкономики рассказало о господдержке в период пандемии

Встреча прошла в формате видеоконференции. В ней приняли участие представители облисполкомов и Минского горисполкома.

«Обсуждались применение мер указа №143 «О поддержке экономики» на местах, необходимость проработки дополнительных мер для обеспечения благоприятной деловой среды и стимулирования инициативности и предприимчивости граждан, развитие малого и среднего предпринимательства. Участники были также ознакомлены с последними данными мониторинга по реализации этого указа», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минэкономики, по состоянию на 16 июля по п.2 указа №143 с заявлением о предоставлении налоговых льгот и преференций в облисполкомы и Мингорисполком обратились 3467 субъектов хозяйствования, из них 1266 уже воспользовалось налоговыми льготами и преференциями (73,1% — организации частной формы собственности). Общий объем поддержки составил Br22,9 млн.

По п.3 этого указа областные советы депутатов снизили ставки единого налога на второй и третий кварталы. Согласно поданным декларациям, льготой уже воспользовались более 34,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Суммарная поддержка составила Br8,3 млн.

По состоянию на 1 июля (по п.6, 8, 11 указа №143) из поступивших 5155 обращений арендаторов (ссудополучателей) и покупателей имущества льготами и преференциями воспользовались более 3,5 тыс. субъектов хозяйствования. Общая сумма поддержки составила Br23,8 млн, из них 88%, или Br21 млн, предоставлены 3236 субъектам хозяйствования частной формы собственности.

Часть поступивших заявлений на сегодняшний момент находится на рассмотрении. При этом некоторым заявителям отказано в льготах и преференциях, потому что их виды деятельности не входят в перечень, определенный указом.

Также на встрече затронули вопросы арендных отношений, расширения перечня мест размещения нестационарных торговых объектов для организации торговли, ослабления отдельных ограничительных мероприятий при выполнении санитарно-противоэпидемических рекомендаций путем внесения изменений в решение Мингорисполкома от 7 апреля 2020 года №1069.
Кроме того, достигнуты договоренности о дополнительных встречах для проработки системных мер развития предпринимательства, а также нескольких отдельных встречах представителей Минэкономики, Мингорисполкома и бизнес-сообщества для решения точечных вопросов.

Источник: БелТА

 
 
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Министерство экономики рассказало о господдержке в период пандемии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рабочей встречи замминистра
 
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