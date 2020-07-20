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Девушки на пикете, фламинго и Минское море. Топ-10 снимков столицы в Instagram за неделю

20.07.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — фламинго, девушки на пикете и Минское море.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Dima Semashko (@d_semashko) 19 Июл 2020 в 1:19 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Veronika K (@cat_roni) 18 Июл 2020 в 12:22 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @kate.artimenya 15 Июл 2020 в 11:42 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю.
 
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