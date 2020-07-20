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Вадим Леоновец: Любую задачу выполнять намного проще, если чувствуешь заботу государства

20.07.2020 10:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Любую задачу выполнять намного проще, если чувствуешь заботу государства". Заместитель командира авиационного звена авиационной эскадрильи (СУ-30 СМ) 61-й истребительной авиационной базы Вадим Леоновец о государственной поддержке Вооруженных Сил.


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"Любую задачу выполнять намного проще, если чувствуешь заботу государства". Заместитель командира авиационного звена авиационной эскадрильи (СУ-30 СМ) 61-й...
 
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