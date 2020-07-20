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Похолодание и грозы. Погода в Могилеве на неделе
20.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе в Могилеве немного похолодает. Пройдут дожди, прогнозируют и грозы. В выходные, по
Сегодня, 20 июля, будет тепло и солнечно большую часть дня. Вечером возможны дождь, гроза. Воздух прогреется до +24 °С.
Во вторник будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером и ночью возможны дождь и гроза.
В среду, 22 июля, похолодает — +14…21 °С. Дождливой будет первая половина дня. Поднимется порывистый ветер. После полудня будет облачно с прояснениями.
В четверг весь день будет солнечно, +11…20 °С.
В пятницу, 24 июля, весь день будет ясно, +12…21 °С. Лишь днем вероятен дождь.
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В выходные тоже может быть дождливо, но это неточно.
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