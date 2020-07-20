Похолодание и грозы. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Могилеве немного похолодает. Пройдут дожди, прогнозируют и грозы. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, чуть потеплеет, но дожди тоже будут.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 июля, будет тепло и солнечно большую часть дня. Вечером возможны дождь, гроза. Воздух прогреется до +24 °С.

Во вторник будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером и ночью возможны дождь и гроза.

В среду, 22 июля, похолодает — +14…21 °С. Дождливой будет первая половина дня. Поднимется порывистый ветер. После полудня будет облачно с прояснениями.

В четверг весь день будет солнечно, +11…20 °С.

В пятницу, 24 июля, весь день будет ясно, +12…21 °С. Лишь днем вероятен дождь.

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