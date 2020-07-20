ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Похолодание и грозы. Погода в Могилеве на неделе

20.07.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в Могилеве немного похолодает. Пройдут дожди, прогнозируют и грозы. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, чуть потеплеет, но дожди тоже будут.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 20 июля, будет тепло и солнечно большую часть дня. Вечером возможны дождь, гроза. Воздух прогреется до +24 °С.

Во вторник будет переменная облачность, +13…26 °С. Вечером и ночью возможны дождь и гроза.

В среду, 22 июля, похолодает — +14…21 °С. Дождливой будет первая половина дня. Поднимется порывистый ветер. После полудня будет облачно с прояснениями.

В четверг весь день будет солнечно, +11…20 °С.

В пятницу, 24 июля, весь день будет ясно, +12…21 °С. Лишь днем вероятен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные тоже может быть дождливо, но это неточно.
 
Новости дня
Новости общества
 
На неделе похолодает, вернутся кратковременные дожди, местами - с грозами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика