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Николай Чергинец: Независимость - это демократия, а демократия - это уважение к закону

20.07.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Председатель Союза писателей Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Николай Чергинец: "Независимость - это демократия, а демократия - это уважение к закону. И почему-то некоторые наши "коллеги" забывают об этом, настраивая молодых людей противиться закону".

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Председатель Союза писателей Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Беларуси Николай Чергинец: "Независимость - это демократия, а демократия -...
 
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