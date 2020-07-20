По Минску прошла колонна военной техники. Что это было?

Источник материала: Tut.by

18 июля минчане заметили, как по городу, в районе улицы Калинина, в сопровождении ГАИ, движется колонна военной техники — бронетранспортеры. В Минобороны TUT.BY пояснили, что «с июля по октябрь — период активной боевой подготовки в Вооруженных Силах».

— В Вооруженных Силах в течение года проводятся сотни мероприятий боевой подготовки, — пояснила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Войска сейчас как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в Вооруженных Силах идет активный период боевой подготовки.

В Минобороны уточняют, что большинство маневров так или иначе связаны с передвижением боевой техники — например, на полигон или в парк техники воинской части.

— Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь идет о колесной технике, — говорит Наталья Гаврусик. — При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн.

Напомним, ранее госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил , что силовые структуры готовы предотвратить массовые беспорядки в Беларуси:

— Мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе.

Военный обозреватель Александр Алесин полагает , если и начнутся массовые беспорядки, то первым делом подключатся органы КГБ, МВД, чтобы «перехватить отдельных заводил, лидеров процесса» и не дать возглавить движение. Для подавления беспорядков, как мы уже видели не раз, также будет использоваться ОМОН.

— Кроме ОМОНа у нас есть еще внутренние войска, которые по размеру ничуть не меньше вооруженных сил. И если столкновения приобретают характер вооруженной борьбы, как это было в Украине, только тогда подключается структура Министерства обороны как сила специальных операций, — рассказывает TUT.BY Алесин. — Может ли армия выйти на улицу, чтобы подавлять какие-то волнения? Думаю, этот вариант наименее вероятный. Армию этому не учат, и она неэффективна для борьбы с внутренними волнениями. А вот части ОМОНа, внутренних войск, спецназа МВД специально готовят для подавления массовых волнений. Они имеют соответствующее оборудование, вооружение, средства защиты и нападения, у них есть соответствующая агентура в рядах протестующих. К тому же ОМОН, спецназ, внутренние войска постоянно тренируются, одна часть изображает протестующих, другая — тех, кто подавляет.