|
По Минску прошла колонна военной техники. Что это было?
20.07.2020 12:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
18 июля минчане заметили, как по городу, в районе улицы Калинина, в сопровождении ГАИ,
— В Вооруженных Силах в течение года проводятся сотни мероприятий боевой подготовки, — пояснила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик. — Войска сейчас как раз вступили во второе полугодие учебного года. С июля по октябрь в Вооруженных Силах идет активный период боевой подготовки.
В Минобороны уточняют, что большинство маневров так или иначе связаны с передвижением боевой техники — например, на полигон или в парк техники воинской части.
— Иногда маршрут пролегает через короткие участки в черте города. Как правило, речь идет о колесной технике, — говорит Наталья Гаврусик. — При планировании маршрута подразделения и воинские части учитывают городской трафик и выбирают оптимальное время для движения колонн.
Напомним, ранее госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков
— Мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе.
Военный обозреватель Александр Алесин
— Кроме ОМОНа у нас есть еще внутренние войска, которые по размеру ничуть не меньше вооруженных сил. И если столкновения приобретают характер вооруженной борьбы, как это было в Украине, только тогда подключается структура Министерства обороны как сила специальных операций, — рассказывает TUT.BY Алесин. — Может ли армия выйти на улицу, чтобы подавлять какие-то волнения? Думаю, этот вариант наименее вероятный. Армию этому не учат, и она неэффективна для борьбы с внутренними волнениями. А вот части ОМОНа, внутренних войск, спецназа МВД специально готовят для подавления массовых волнений. Они имеют соответствующее оборудование, вооружение, средства защиты и нападения, у них есть соответствующая агентура в рядах протестующих. К тому же ОМОН, спецназ, внутренние войска постоянно тренируются, одна часть изображает протестующих, другая — тех, кто подавляет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минобороны пояснили, что с июля по октябрь - период активной боевой подготовки в Вооруженных Силах.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)