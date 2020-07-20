Бармен одного из санаториев Гродненского района похитила из кассы около 3,5 тысячи рублей

Источник материала: Tut.by

Бармен одного из санаториев Гродненского района похищала деньги из кассы — всего 30-летней сотруднице удалось изъять из кассы около 3,5 тысячи рублей. Недостачу в санатории заметили не сразу, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY, носит иллюстративный характер

30-летняя девушка более года работала в должности бармена и периодически брала небольшие суммы из кассы. Всего у нее получилось таким образом похитить около 3,5 тысячи рублей. Свои действия бармен грамотно скрывала, поэтому руководство санатория не сразу смогло обнаружить недостачу.

По факту присвоения денежных средств возбуждено уголовное дело.