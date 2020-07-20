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Бармен одного из санаториев Гродненского района похитила из кассы около 3,5 тысячи рублей
20.07.2020 13:12 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бармен одного из санаториев Гродненского района похищала деньги из кассы — всего 30-летней сотруднице удалось изъять из кассы около 3,5 тысячи рублей. Недостачу в санатории заметили не сразу,
30-летняя девушка более года работала в должности бармена и периодически брала небольшие суммы из кассы. Всего у нее получилось таким образом похитить около 3,5 тысячи рублей. Свои действия бармен грамотно скрывала, поэтому руководство санатория не сразу смогло обнаружить недостачу.
По факту присвоения денежных средств возбуждено уголовное дело.
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Бармен одного из санаториев Гродненского района похищала деньги из кассы - всего 30-летней сотруднице удалось изъять из кассы около 3,5 тысяч рублей. Недостачу в...
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