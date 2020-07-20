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Поплыл за мячом и не хватило сил. На Цнянке тонул ребенок - его спасли

20.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 19 июля, на одном из пляжей Цнянского водохранилища тонул школьник. Ребенок пробыл под водой не больше двух минут, и его удалось спасти, сообщают в ОСВОД и МЧС Минска.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мальчику 13 лет, днем в воскресенье он отдыхал у воды с мамой на пляже № 4 Цнянского водохранилища, играл с мячом. Подросток умел плавать, поэтому смело отправился за игрушкой, пишет МЧС Минска. Но расстояние до мяча оказалось мальчику не под силу, и он стал хлопать по воде руками, привлекая внимание и призывая на помощь.

Старший матрос-спасатель Советского сезонного спасательного поста Леонид Бугор увидел тонущего ребенка. Он крикнул коллегам «тревога!» и прямо в одежде бросился к мальчику.

Ребенок пробыл под водой не больше двух минут. Он был в сознании. На берегу мальчишку растирали, делали массаж, чтоб согреть, а потом передали приехавшей скорой помощи.

О чем надо помнить у воды, если с вами дети

МЧС напоминает правила, которые нужно помнить, отправляясь с детьми к воде:

  • дети должны купаться только под присмотром родителей;
  • детям нельзя играть и находиться у водоема, если вблизи нет родителей;
  • купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых дежурят спасатели;
  • ни в коем случае нельзя купаться в местах, возле которых размещены щиты с надписью «Купаться строго запрещено!»;
  • малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная — 5−7 минут;
  • если даже ребенок умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в глубоких местах;
  • нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей;
  • нельзя нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с не приспособленных для этого возвышений;
  • категорически запрещается играть на воде;
  • нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде: перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему шутнику.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье 19 июля на одном из пляжей Цнянского водохранилища тонул школьник. Ребенок пробыл под водой не больше двух минут и его удалось спасти, сообщают в ОСВОД...
 
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