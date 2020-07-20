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Поплыл за мячом и не хватило сил. На Цнянке тонул ребенок - его спасли
20.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 19 июля, на одном из пляжей Цнянского водохранилища тонул школьник. Ребенок пробыл под водой не больше двух минут, и его удалось спасти, сообщают в ОСВОД и МЧС Минска.
Мальчику 13 лет, днем в воскресенье он отдыхал у воды с мамой на пляже № 4 Цнянского водохранилища, играл с мячом. Подросток умел плавать, поэтому смело отправился за игрушкой,
Старший матрос-спасатель Советского сезонного спасательного поста Леонид Бугор увидел тонущего ребенка. Он крикнул коллегам «тревога!» и прямо в одежде бросился к мальчику.
Ребенок пробыл под водой не больше двух минут. Он был в сознании. На берегу мальчишку растирали, делали массаж, чтоб согреть, а потом передали приехавшей скорой помощи.
О чем надо помнить у воды, если с вами дети
МЧС напоминает правила, которые нужно помнить, отправляясь с детьми к воде:
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В воскресенье 19 июля на одном из пляжей Цнянского водохранилища тонул школьник. Ребенок пробыл под водой не больше двух минут и его удалось спасти, сообщают в ОСВОД...
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