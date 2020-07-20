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В Беларуси появился полезный онлайн-проект для будущих родителей
20.07.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси появился интерактивный обучающий онлайн-проект для будущих родителей
Курс рассчитан на будущих родителей: мам и пап, всех, кто готовится стать родителями осознанно. Проект состоит из серии видео и инфографики, разделенных по восьми информационным блокам. После каждого блока будущих родителей ожидает мини-зачет, при его успешном прохождении участники могут двигаться дальше. Программу курса сопровождает серия ресурсных ссылок и текстов для тех, кто предпочитает читать, а не смотреть видео. Чтобы пройти курс, нужно зарегистрироваться на
— Образовательный онлайн-курс «Ты не одна» получился простым, понятным и позитивным. При поддержке ведущих специалистов-медиков Минска и Минской области удалось подготовить короткие, но при этом содержательные видео. Они дают детальные ответы на все вопросы о родительстве. Благодаря курсу появилась реальная возможность не просто подготовиться к беременности и родам, но сравнить мнения экспертов с большим опытом. Теперь у будущих мам и пап есть прикладное пособие, которое, мы очень надеемся, отвлечет их от советов доктора-интернета, — отметила Ирина Иконостасова, главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Каждое видео — это интервью с экспертом: медиком, психологом, педагогом. Авторы проекта убеждены, что его участники оценят не только информационную часть, но и позитивный эмоциональный посыл. Беременность и роды — это командная работа и процесс, в котором каждый участник заинтересован в счастливом и легком течении и разрешении.
Образовательный онлайн-курс «Ты не одна» можно найти
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В Беларуси появился интерактивный обучающий онлайн-проект для будущих родителей «Ты не одна». Здесь можно найти актуальные интервью со специалистами и полезную...
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