Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Незначительное похолодание, дожди и грозы ожидают белорусов на этой неделе Комфортная летняя погода ожидает белорусов на этой неделе. Завтра пройдут дожди с грозами. Днем будет до 26 тепла. Со среды станет немного прохладнее и ветренее -...

Комфортная летняя погода ожидает белорусов на этой неделе. Завтра пройдут дожди с грозами. Днем будет до 26 тепла. Со среды станет немного прохладнее и ветренее - порывы будут достигать 16 метров в секунду. В начале следующей недели похолодает более существенно - днем будет до плюс 15. Ожидаются сильные дожди.