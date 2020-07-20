﻿ Незначительное похолодание, дожди и грозы ожидают белорусов на этой неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Незначительное похолодание, дожди и грозы ожидают белорусов на этой неделе

20.07.2020 13:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Комфортная летняя погода ожидает белорусов на этой неделе. Завтра пройдут дожди с грозами. Днем будет до 26 тепла. Со среды станет немного прохладнее и ветренее - порывы будут достигать 16 метров в секунду. В начале следующей недели похолодает более существенно - днем будет до плюс 15. Ожидаются сильные дожди.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комфортная летняя погода ожидает белорусов на этой неделе. Завтра пройдут дожди с грозами. Днем будет до 26 тепла. Со среды станет немного прохладнее и ветренее -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске начался суд над фигурантами масштабной сети нелегальных денежных переводов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
20.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика