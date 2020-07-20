Госэнергогазнадзор призывает соблюдать правила электробезопасности во время летнего отдыха

Источник материала: Полесская правда



С наступлением долгожданного лета жители Пинска все чаще выезжают на природу и дачи, открывают сезон рыбалки и охоты.

«Вся эта «летняя активность», особенно детей и подростков, проходит в том числе и в охранных зонах электроустановок и линий электропередачи. Кроме отдыхающих, активизировалось и строительство на дачных участках и в зоне индивидуальной жилой застройки, что также требует внимательного отношения к находящимся поблизости объектам электросетевого хозяйства», – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by руководитель электротехнической группы энергогазинспекции Пинского МРО Госэнергогазнадзора Сергей Якимуш.

Существует масса трагических примеров, когда неосторожные действия в охранной зоне привели к тяжелым последствиям. Недавний такой случай, произошедший 11 июля в Осиповичах, описывает Telegram-канал Следственного комитета:

«13-летний мальчик шел с другом на рыбалку. Проходя по платформе остановочного пункта, он зацепил удочкой высоковольтный кабель, в результате чего получил электротравму. С ожогами 40% тела ребенок госпитализирован в ожоговый центр в Минске», – говорится в сообщении.

ГОСЭНЕРГОГАЗНАДЗОР напоминает, что в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевой организации запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства. В частности, в охранных зонах запрещено строительство зданий и сооружений, посадка и вырубка деревьев и кустарников, а также погрузочно-разгрузочные и дноуглубительные работы.

Для того чтобы защитить себя и не допустить получения травм от контакта с электричеством, следует соблюдать элементарные меры безопасности при обращении с электроприборами. Ну а если вы все же решите во время отпуска или просто выходных дней заняться домашними делами, помните, что категорически запрещается:

любое вмешательство в работу приборов учета или самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи;

использовать неисправные электроприборы или розетки;

производить монтаж и ремонт электропроводки в доме, квартире и других помещениях лицам без специальной подготовки;

проникать на территорию и в помещения трансформаторных подстанций и других электроустановок.

Что касается любителей рыбалки, то им следует помнить о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении в прибрежных охранных зонах ЛЭП. Современные удочки имеют значительную длину и могут существенно превышать минимально допустимое расстояние от земли до проводов ЛЭП. Кроме того, при забросе блесны со спиннинга очень часто леска зацепляется за провода и обматывается вокруг них, а попытки достать блесну, заканчиваются электротравмами и несчастными случаями.

Отдельной заботой в летний период становится электробезопасность детей. Родителям стоит уделить особое внимание вопросам безопасности детского досуга и рассказать детям о самых элементарных правилах обращения с электричеством, о том, какую опасность таят в себе электроустановки во дворах или протянувшиеся вдоль улиц линии электропередачи. Заметив детей, играющих на территории электроустановок, необходимо принять меры по их выводу из опасной зоны.

Помните, что нарушение правил электробезопасности не только чревато опасностью поражения электрическим током, но и может способствовать угрозе возникновения аварийных ситуаций с возможным отключением электроснабжения и даже пожарами. Такие последствия, безусловно, испортят отдых и доставят неудобства множеству людей!