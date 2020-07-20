|
Архиепископ Гурий больше не возглавляет Минскую духовную семинарию
20.07.2020 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Архиепископ Новогрудский Гурий больше не является ректором Минской духовной семинарии. Об это
Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии. Это связано с тем, что объем работы по всем направлениям, которые возглавляет архиепископ Гурий, возрастает и одному человеку справляться со всем — трудно.
Митрополит Павел принял прошение Гурия и своим указом освободил его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии.
Исполняющим обязанности ректора Минской духовной семинарии назначен проректор по научной работе Минской духовной академии и семинарии Александр Слесарев.
На ближайшем заседании Синода БПЦ будет рассмотрена и утверждена кандидатура нового ректора Минской духовной семинарии.
Архиепископ Гурий был ректором Минских духовных академии и семинарии с 3 сентября 2012 года.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии. Это связано с тем, что объем работы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)