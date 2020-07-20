Архиепископ Гурий больше не возглавляет Минскую духовную семинарию

Источник материала: Tut.by

Архиепископ Новогрудский Гурий больше не является ректором Минской духовной семинарии. Об это сообщается на официальном портале Православной церкви.



Праздничная служба в храме в Жировичах. Фото: zhirovichi-monastery.by

Архиепископ Гурий подал прошение Патриаршему Экзарху об освобождении его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии. Это связано с тем, что объем работы по всем направлениям, которые возглавляет архиепископ Гурий, возрастает и одному человеку справляться со всем — трудно.

Митрополит Павел принял прошение Гурия и своим указом освободил его от обязанностей ректора Минской духовной семинарии.

Исполняющим обязанности ректора Минской духовной семинарии назначен проректор по научной работе Минской духовной академии и семинарии Александр Слесарев.

На ближайшем заседании Синода БПЦ будет рассмотрена и утверждена кандидатура нового ректора Минской духовной семинарии.

Архиепископ Гурий был ректором Минских духовных академии и семинарии с 3 сентября 2012 года.