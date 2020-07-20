Лукашенко, назначая руководителей в Нацбанк: надзор провалился

Александр Лукашенко назначил новых руководителей в состав правления Национального банка Беларуси и возложил на них задачу по контролю за коммерческими банками.

Такую информацию передает пресс-служба президента 20 июля.

Сообщается, что заместителем главы правления назначена начальник ГУ регулирования банковских операций Илона Ледницкая.

На второй срок полномочий члена правления назначена начальник главного управления банковского надзора Елена Машнина.

Членами правления назначены начальник главного правления операций на финансовых рынках Денис Горегляд и начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Дмитрий Мурин.

Президент отметил, что сегодняшние назначения стали поводом для краткого и, как он рассчитывает, содержательного разговора с руководством Национального банка о ситуации в банковской сфере и в целом в экономике.

Глава правления Нацбанка Павел Каллаур представил главе государства кандидатов и кратко рассказал об их карьерном пути, охарактеризовав как грамотных и инициативных специалистов.

Регулятор должен контролировать коммерческие банки

Назначая новых руководителей, Лукашенко заявил, что Нацбанк должен усилить надзор за коммерческими банками на фоне так называемого «дела Белгазпромбанка». Он подчеркнул, что глава правления Нацбанка лично и все руководство «несут персональную ответственность за то, что происходит в наших коммерческих банках».

«Штат в вашей структуре немалый, но, к сожалению, надзор провалился, не сработав на упреждение. Думаю, что вы сделаете соответствующие выводы, притом мгновенные», - подчеркнул президент.

Также Лукашенко отметил высокие позиции страны в рейтинге по борьбе с отмыванием денег (21-е место в рейтинге ФАТФ).

«Мы проводим постепенную, спокойную либерализацию финансового и валютного рынков. Однако послабления - это не вседозволенность», - заявил он.